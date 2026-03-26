Ka startuar në Varshavë ndeshja me Poloninë. Shqipëria luan “finalen” e parë për t’u kualifikuar për në Botëror, me kuqezinjtë që do të masin forcat e tyre në Varshavë kundër Polonisë.
Në media është publikuar rreshtimi i Kombëtares, me Sylvinhon që i ka besuar ekipit që provoi një ditë më parë në stërvitje.
Porta do të mbrohet nga Strakosha, ndërsa në mbrojtje do të jetë Hysaj, Gjimshiti, Ajeti dhe Mitaj. Mesfusha do të përbëhet nga Asllani dhe Shehu, ndërsa Laçi do të luajë më i avancuar. Krahët do të mbulohen nga Uzuni dhe Hoxha, ndërsa në majën e sulmit do të luajë Bajrami.
Nga ana tjetër, është publikuar edhe formacioni zyrtar i ekipit polak.
Formacionet Zyrtare:
