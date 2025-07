Brenda pak minutash, në një të shtunë të nxehtë vere në Pensilvaninë veriperëndimore, cikli zgjedhor i vitit 2024 në SHBA u trondit nga një atentat ndaj jetës së Presidentit Donald Trump.

Tetë të shtëna u dëgjuan në Butler Farm Show Grounds rreth orës 6:11 pasdite sipas kohës lindore, afërsisht gjashtë minuta pasi Trump doli në skenën e tubimit në ajër të hapur.

Tubimi filloi me ritmin e tij tipik të gjallë, me Trump që doli me këngën “Zoti e bekoftë SHBA-në” të Lee Greenwood dhe u angazhua me mbështetësit duke i treguar me gisht ndërsa ata duartrokisnin dhe mbanin lart pankarta që shkruanin, “Joe Biden, je i shkarkuar”.

Tubimi u ndal me zhurmë pasi Trump filloi fjalimin e tij dhe u pa duke e kapur kokën për një anë përpara se të binte papritur përtokë. Pjesëmarrësit në tubim u panë gjithashtu duke u fshehur ndërsa konfuzioni përfshiu tubimin që mbahej në veri të Pitsburgut.

Agjentët e Shërbimit Sekret i hodhën trupat e tyre mbi Trump si mburoja, ndërsa përpiqeshin ta largonin nga skena dhe ta çonin në një vend të sigurt.

Trump doli në pamjen e kameras me një gjurmë gjaku në faqe dhe ngriti grushtin përpara se të brohoriste “Lufto, lufto, lufto”, ndërsa forcat e rendit e shoqëruan nga skena. Ai u gërvisht në veshin e djathtë nga një prej plumbave që dolën nga arma e Thomas Crooks.

Të shtënat plagosën tre persona, përfshirë Trump, dhe vranë babain e një banori vendas dhe ish-shefin e zjarrfikësve Corey Comperatore.