Nis seanca në gjykatën speciale në Hagë për Rexhep Selimin. Njësoj si ish- presidenti Hashim Thaçi, Ish-shefi i Grupit Parlamentar të VV’së në sallën e gjyqit të Dhomave të Specializuara të Kosovës (DHSK) në Hagë ka deklaruar se aktakuza është e redaktuar.Në aktakuzën e ngritur pretendohet se nga marsi i vitit 1998 deri në shtator të 1999, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi, Jakup Krasniqi dhe anëtar të tjerë të UÇK Kanë kryer krime të shumta ndaj kundërshtarëve.

“Po e flas dhe e kuptoj shumë mirë gjuhën shqipe. Një akt akuzë e redaktuar siç jeni ju në dijeni”, tha Rexhepi.

“E di që këtu nuk është momenti dhe vendi që të flas për ligjitimitein për këtë gjykatë duke e ditur që këtë e ka themeluar Kuvendi i Kosovës.” tha Selimi para Gjykatës në Hagë.

‘Sot nuk jam si depuet qe kam kundërsgtuar jam si luftëtar i ushtrisë clirimtare të Kosovës përballë një aktakuze, i vetëdijshëm për rëndësinë dhe seriozitetin e kësaj cështje. Rolet këtu i kemi të ndara palët jemi të ndryshme, më bëni të besoj se këtu do të jetë drejtësia dhe e vërteta. Aktakuza ishte e rëndë voluminoze dhe e padrejtë ndaj meje dhe popullit. Ne ishim një popull i shtypur që lufton për liri, ne bëmë një luftë të pastë dhe të drejtë dhe do të jetë e tille ndaj këtij procesi. Secili do të bindet se unë nuk kam të bëj me krimet sic cilësohem në këtë aktakuzë. Po unë kam luftuar kundër Serbisë, kundër Serbisë që i ka sjellë vetëm të këqija vendit tonë. Unë e kam bërë vetëm detyren time si qytetar i vendit tim. Unë jam vec një clirimtar që luftën e kam nisur me Adem jasharin dhe e kam përfunduar me Naton’, deklaroi Selimi.

g.kosovari