Parlamenti gjerman miratoi sot një reformë të rëndësishme të shërbimeve të inteligjencës, e cila u jep agjencive të sigurisë kompetenca më të gjera për t’u përballur me kërcënimet e brendshme dhe të jashtme.
Ndryshimet parashikojnë edhe mundësinë e zhvillimit të operacioneve të sabotimit jashtë territorit të vendit.
Projektligji mori 309 vota pro, 190 kundër, ndërsa 71 deputetë abstenuan. Ministri i Brendshëm gjerman, Alexander Dobrindt, e cilësoi paketën e re si “reformën e shekullit”, duke argumentuar se demokracia duhet të ketë mekanizmat e nevojshëm për t’u mbrojtur nga sulmet që vijnë si brenda, ashtu edhe jashtë saj.
Reforma prek dy institucionet kryesore të inteligjencës në Gjermani: Shërbimin Federal të Inteligjencës (BND), që merret me mbledhjen e informacionit jashtë vendit, dhe Zyrën Federale për Mbrojtjen e Kushtetutës (BfV), e cila monitoron kërcënimet e sigurisë së brendshme.
Sipas dispozitave të reja, BfV-ja nuk do të kufizohet më vetëm në mbledhjen e të dhënave dhe vëzhgimin e personave të dyshuar. Në rrethana të caktuara, agjentët e saj do të kenë të drejtë të ndërmarrin edhe veprime konkrete, si hyrja në mënyrë të fshehtë në banesa private apo ndërhyrja në situata që lidhen me eksplozivë dhe armë.
Megjithatë, kompetencat për arrestime dhe kontrolle të dukshme do të vazhdojnë të mbeten vetëm në duart e policisë. Ndërkohë, BND-ja do të ketë më shumë mundësi për të vepruar kundër kërcënimeve kibernetike, përfshirë çaktivizimin e serverëve të përdorur nga grupe hakerash që mbështeten nga shtete të huaja.
Për të garantuar ligjshmërinë e ndërhyrjeve, një trupë e përbërë nga ish-gjyqtarë do të ketë përgjegjësinë të shqyrtojë paraprakisht disa prej masave që planifikojnë të ndërmarrin agjencitë.
Qeveria gjermane e justifikon reformën me shtimin e aktiviteteve të shërbimeve të huaja të inteligjencës, duke veçuar veçanërisht kërcënimet që vijnë nga Rusia dhe Kina.
Një tjetër synim është forcimi i kapaciteteve kombëtare të inteligjencës, në mënyrë që Gjermania të mos varet në të njëjtën masë nga informacionet që i vihen në dispozicion prej aleatëve.
Por ndryshimet kanë shkaktuar shqetësime te opozita dhe organizatat ligjore, të cilat paralajmërojnë se zgjerimi i pushtetit të agjencive mund të cenojë liritë qytetare dhe kufijtë kushtetues mes shërbimeve sekrete dhe policisë.
Kjo ndarje institucionale ka një rëndësi të veçantë në historinë gjermane, pasi lidhet drejtpërdrejt me përvojën e vendit gjatë regjimit nazist. Në atë periudhë, Gestapoja bashkonte mbikëqyrjen dhe mbledhjen e informacionit me kompetencat për të ndjekur dhe përndjekur kundërshtarët politikë.
Edhe Shoqata Gjermane e Avokatëve ka shprehur kundërshtimin e saj, duke paralajmëruar se kompetencat e reja mund të cenojnë ndarjen e përcaktuar nga Kushtetuta mes inteligjencës dhe policisë. Organizata ka ngritur gjithashtu shqetësime për dobësimin e mbrojtjes së komunikimeve konfidenciale mes avokatëve dhe klientëve të tyre.
Kritik ka qenë edhe deputeti i të Gjelbërve, Konstantin von Notz, i cili ka paralajmëruar se reforma mund t’u japë agjentëve mundësinë të veprojnë kundër qytetarëve pa të njëjtin nivel transparence dhe kontrolli ligjor që kërkohet nga policia.
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