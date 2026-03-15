Qindra video dhe foto të krijuara me inteligjencë artificiale për luftën në Iran po përhapen me shpejtësi në rrjetet sociale, duke shtuar konfuzionin rreth konfliktit.
Sipas një analize të New York Times, në dy javët e fundit janë identifikuar mbi 110 imazhe dhe video të rreme që tregojnë shpërthime, qytete të shkatërruara apo sulme që nuk kanë ndodhur. Këto përmbajtje janë parë miliona herë në platforma si X, TikTok dhe Facebook.
Ekspertët thonë se mjetet e reja të inteligjencës artificiale e bëjnë shumë të lehtë krijimin e skenave të rreme të luftës, shpesh me kosto minimale, duke rritur ndjeshëm rrezikun e dezinformimit gjatë konflikteve.
