Ekspertja e sigurisë Juxhina Gjonaj, në studion e “Off the Record” me Andrea Dangllin, në A2 CNN, deklaroi se retorika e Kurtit mbi “goditjen e korrupsionit dhe kundër oligarkëve duket si luftë me mullinjtë e erës”.

“Gjatë kësaj fushate, deri përpara shkurtit kemi patur mungesë të ofertës politike të Vetëvendosjes dhe duket që programi i partive të tjera sikur e zgjoi pak Kurti dhe filloi ky kalim nga demagogjia e Kurtit në një plan masash për të ardhmen e Kosovës. Në gjykimin tim, e gjithë retorika e goditjes së korrupsionit dhe kundër oligarkëve duket si luftë me mullinjtë e erës pasi harrojmë që vetë Kurti dhe partia e tij ishin në pushtet dhe nuk e di se me kë mund ta ketë këtë luftë kundër korrupsionit në të ardhmen”, u shpreh Gjonaj.

Ekspertja shtoi se “në mandatin e fundit të Kurtit ka një cedim në politikën e brendshme dhe të jashtme”.

“Në momentin kyç kur Kosova kishte shansin për t’u linjëzuar me perëndimorët kur nisi konflikti në Ukrainë, ishte moment i humbur dhe dëmtim i sigurisë kombëtare të Kosovës. Pasi, Asociacioni është marrëveshje që është prodhuar në kabinetet qeveritare të Kosovës dhe në vend që të goditen, duhet të uleshin në tavolinë dhe të dilnin ndoshta me alternativë tjetër”, deklaroi Juxhina Gjonaj.