Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme pylli me pisha në zonën kufitare mes bashkive Patos dhe Mallakastër, mes fshatrave Lofkënd dhe Drenie. Flakët, të cilat kanë nisur prej ditës së djeshme, po luftohen nga ajri dhe nga toka.
Në terren ndodhen forca të shumta, përfshirë ato të Emergjencave Civile, shërbime zjarrfikëse nga disa bashki, dhe trupa të Forcave të Armatosura. Në ndihmë është angazhuar edhe një helikopter, ndërhyrja e të cilit ka bërë të mundur izolimin e vatrave aktive. Pavarësisht situatës serioze, autoritetet po bëjnë maksimumin për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të zjarrit.
Ministri i Mbrojtjes, Pirro Vengu, ndodhet në zonë për të koordinuar operacionin dhe ka vlerësuar lart profesionalizmin e të gjithë atyre që janë angazhuar.
Ai theksoi se mbrojtja e jetës së qytetarëve dhe e mjedisit është prioritet absolut.
Në operacionin e shuarjes së zjarrit po marrin pjesë:
2 automjete zjarrfikëse të Forcave të Armatosura
3 zjarrfikëse nga bashkia Patos
1 zjarrfikëse nga bashkia Mallakastër
1 zjarrfikëse nga bashkia Lushnjë
1 zjarrfikëse nga bashkia Fier
2 mjete të kompanisë Albpetrol
1 mjet zjarrfikës nga Roskoveci
Përveç dëmeve në ekosistem, autoritetet nuk e përjashtojnë mundësinë që zjarri të jetë i qëllimshëm. Policia ka nisur hetimet dhe kujton se zjarrvënia e qëllimshme dënohet sipas Kodit Penal.
Situatë e vështirë edhe në Mirditë, flakët përfshijnë pyllin me pisha
Një vatër tjetër zjarri ka shpërthyer pasditen e së enjtes në fshatin Vjollcë (Malaj), në Mirditë. Terreni i thepisur dhe era e fortë kanë bërë që flakët të përhapen me shpejtësi në një sipërfaqe të madhe pylli me pisha.
Zjarrfikësit, pavarësisht përpjekjeve të pandërprera, nuk kanë arritur ta izolojnë zjarrin. Për shkak të aksesit të vështirë në zonën malore, ndërhyrja po vijon me mjete të kufizuara. Zjarrfikësit janë ende në vendngjarje, duke u përpjekur të vënë situatën nën kontroll.
