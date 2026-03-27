Kombëtaret e SHBA-së dhe Iranit mund të përballen në një ndeshje shumë të tensionuar gjatë Kupës së Botës 2026, ndërsa FIFA përgatitet për një turne që tashmë po shoqërohet me sfond politik.
Kualifikueset e këtij viti kanë zbuluar se si mund të duket faza e grupeve, duke hapur mundësinë e një përplasjeje të zjarrtë midis dy kombeve. Megjithëse SHBA-ja dhe Irani janë në grupe të ndryshme, ato mund të ndeshen në raundin e parë eliminator, nëse përfundojnë në vendin e dytë të grupeve të tyre.
Ekipi i SHBA-së, i udhëhequr nga Mauricio Pochettino, do të luajë në Grupin D me Paraguain, Australinë dhe një mes Turqisë ose Kosovës.
Turqia mposhti Rumaninë 1-0 për të arritur në raundin final të play-off-it, ndërsa Kosova fitoi ndaj Sllovakisë 4-3 në një ndeshje dramatike.
Irani do të përballet me Belgjikën, Egjiptin dhe Zelandën e Re në Grupin G dhe pritet të përfundojë gjithashtu në vendin e dytë. Nëse të dyja kombëtaret përfundojnë të dyta, ato mund të përballen në Dallas më 3 korrik.
Kjo ndeshje mund të zhvillohet në një atmosferë të tensionuar, pasi marrëdhëniet midis vendeve janë të acaruara. Operacionet ushtarake të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit në shkurt kanë lënë vendin e Iranit në dyshim për pjesëmarrje.
Federata iraniane e Futbollit ka kërkuar të zhvendosë ndeshjet e saj nga SHBA-ja në Meksikë, por FIFA e ka refuzuar këtë propozim.
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, theksoi: “Futbolli mund të ndërtojë ura dhe të promovojë paqen. Ne presim që të gjithë të garojnë me respekt dhe lojë të ndershme.”
Edhe Donald Trump ka komentuar duke thënë se Irani është i mirëpritur, por shpreh shqetësime për sigurinë e lojtarëve. Nga ana tjetër, ministri iranian i Sportit, Ahmad Donyamali, e ka quajtur situatën të papërshtatshme për pjesëmarrje.
