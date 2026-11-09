Shefja diplomatike e BE-së, Kaja Kallas, ka një tjetër armik që dëshiron largimin e saj: Marine Le Pen.
Udhëheqësja franceze e ekstremit të djathtë dëshiron të çmontojë, ose të paktën ta zvogëlojë në mënyrë drastike, krahun diplomatik të BE-së nëse fiton zgjedhjet presidenciale të vitit 2027. Kështu theksojnë burime nga Fronti Kombëtar për ‘Politico’.
“Realiteti është se dobia e Kallas është shumë e kufizuar dhe ajo dyfishon diplomacinë e shteteve anëtare”, tha Charles-Henri Gallois, këshilltar i Presidentit, Jordan Bardella. “Askush nuk e njeh legjitimitetin e saj, veçanërisht as Shtetet e Bashkuara, as Kina.”
Komentet zbulojnë tensione në rritje mbi pushtetin e BE-së, ndërsa partitë nacionaliste nga Franca në Gjermani dhe Poloni kërkojnë të rimarrin pushtetin nga Brukseli, me politikën e jashtme ndër objektivat e tyre kryesore. Ato gjithashtu ushtrojnë presion shtesë mbi Kallas dhe Shërbimin Evropian të Veprimit të Jashtëm, i cili është përfshirë në një luftë të zgjatur për territor në politikën e jashtme me Komisionin Evropian të kryesuar nga Ursula von der Leyen.
Pikëpamja brenda Frontit Kombëtar është se shërbimi diplomatik i BE-së nuk është vetëm një shpërdorim i parave të taksapaguesve, por gjithashtu u pengon kombeve evropiane të tregojnë muskujt e tyre në skenën botërore.
Një shembull është Ukraina, për të cilën Kallas dhe Le Pen janë thellësisht të ndarë – megjithëse nuk janë përplasur publikisht. Ish-kryeministrja estoneze është një nga kritiket më të ashpër të presidentit rus Vladimir Putin dhe një mbështetëse e vendosur i Volodymyr Zelensky të Ukrainës, ndërsa Le Pen po nxit një konferencë ndërkombëtare paqeje për të zgjidhur konfliktin dhe thotë se Evropa nuk ka më para për t’i dhënë Kievit.
Le Pen ka drejtuar sulmet e saj më të ashpra kundër von der Leyen, e cila është akuzuar prej kohësh nga e djathta ekstreme për tejkalim të kompetencave të saj. Por janë Kallas dhe EEAS që rrezikojnë të bëhen dëme anësore nën një presidencë të ekstremit të djathtë në Francë.
Le Pen është kandidatja kryesore përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit të ardhshëm. Në një vizitë të kohëve të fundit në Bruksel, ajo u zotua të zvogëlojë Bashkimin Evropian nëse vjen në pushtet.
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