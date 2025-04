Mimi Kodheli, kandidate për deputete nga PS-ja, ishte e ftuar në A2 CNN nga ku foli për garën e 11 majit dhe fushatën elektorale që nis këtë fundjavë.

Kodheli u shpreh ndër të tjera se ajo do të kërkojë një mandat të radhës për deputete dhe këtë herë do të futet në garë me peshën e eksperiencës që ka mbi supe në politikën shqiptare, por thekson se vazhdon të ketë entuziazmin e një vajze të re.

“Kemi filluar më përpara se zakonisht. E mira është se mbërrin në më shumë dyer familjesh të përçosh mesazhin. E “keqja” është se ndonjëherë njerëzit vihen në presion. Çdo fushatë ka veçoritë e veta dhe është e ndryshme.

Edhe para 4 viteve kam qenë në listën e hapur ku duhej thyer herësi, kështu që nuk jam në nxemje, por në një stërvitje të gjatë. Kam garuar në mazhoritar, po ashtu dhe kam eksperienca të ndryshme. Kjo e sotmja duhej të ishte fokusuar te projekti i madh i PS-së.

Shpesh herë vëzhgoj se ka një përplasje mes kandidatëve dhe kjo nuk i bën mirë qytetarëve dhe as kandidatëve. Kjo është e pashmangshme, por do të kisha dashur që kandidatët të ishin fokusuar më shumë tek ajo që PS pretendon të bëjë gjatë 4 viteve të ardhshme të qeverisjes.

Unë jam në garë dhe garat nuk i marr me shaka. Përgjithësisht më kërakterizon serioziteti në punë dhe këtë herë mbajë peshën e eksperiencës dhe të qenit grua dhe një nënë, një gjyshe, janë shumë pesha. Kjo më bën më të përgjegjshme, por vazhdon të kem entuziazmin e një vajze të re”, tha Kodheli.