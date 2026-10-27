Një gjyqtar federal amerikan miratoi të hënën kërkesën e Alibaba Group Holding për një urdhër të përkohshëm kufizues, duke urdhëruar qeverinë amerikane të mos u mohojë kompanive kontratat me Pentagonin sepse ato, kompanitë e tyre mëmë ose filialet bëjnë biznes me biznese që lobojnë për gjigantin e tregtisë elektronike.
Alibaba paditi qeverinë amerikane në qershor pasi Pentagoni e shtoi atë në një listë të kompanive që dyshohet se ndihmojnë ushtrinë e Kinës, së bashku me motorin e kërkimit në internet Baidu, prodhuesin e automjeteve elektrike BYD dhe firma të tjera të mëdha kineze të prodhimit dhe teknologjisë.
Vendimi do të thotë që Alibaba do të jetë në gjendje të mbajë lobistë amerikanë që përfaqësojnë gjithashtu kontraktorë për Pentagonin, duke hequr një pengesë të mundshme në përpjekjet e kompanisë për të sfiduar përcaktimin e saj si një kompani ushtarake kineze.
Alibaba shkarkoi dhjetëra lobistë të saj në Uashington pas veprimit të Pentagonit në qershor , sipas një burimi me njohuri të drejtpërdrejta për çështjen, i cili nuk ishte i autorizuar të fliste me median.
Përcaktimi nuk vendos sanksione formale, por kufizon kontratat e Pentagonit me kompanitë në listë dhe, duke filluar nga viti 2027, blerjen e produkteve ose shërbimeve të tyre përmes palëve të treta.
Firma të tjera kineze të teknologjisë në listë ishin gjithashtu të shqetësuara për ndikimin e përcaktimit në aktivitetet ndërkombëtare të lobimit, si dhe për ndalimin e prokurimit indirekt, i cili do të hiqte plotësisht produktet kineze nga zinxhirët e furnizimit të furnizuesve të mbrojtjes amerikane, shtoi burimi.
Alibaba ka mohuar çdo lidhje ushtarake, duke thënë se produktet dhe shërbimet e saj janë të dizajnuara për shitje me pakicë, logjistikë dhe teknologji korporative, jo për mbrojtje apo inteligjencë.
“Këto vendime nuk kanë bazë në fakte apo ligj”, tha Alibaba në padinë e saj në qershor, duke kërkuar heqjen e saj nga bursa.
Urdhri gjyqësor nuk e heq Alibaba-n nga lista e Pentagonit, të cilën kompania vazhdon ta kundërshtojë në gjykatë.
Alibaba nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment mbi urdhrin. Alibaba është një nga disa firma kineze që po ndërmerr veprime ligjore për të sfiduar vendin e saj në listën e Pentagonit.
Muajin e kaluar, dy degë të prodhuesit më të madh të automjeteve elektrike në botë BYD paditën Departamentin e Mbrojtjes të SHBA-së për një ligj federal që u ndalon të gjithë kontraktorëve të Pentagonit të punësojnë lobistë që punojnë gjithashtu me firma të listës së zezë, duke argumentuar se kjo shkel të drejtat e Amendamentit të Parë të BYD.
Në gusht, DJI, prodhuesi më i madh i dronëve në botë, apeloi vendosjen e tij në listën e zezë, me gjykatën që gjeti bazë në argumentin e saj se të dhënat e klasifikuara nuk mbështesnin një konstatim se kompania kontribuoi në bazën industriale të mbrojtjes të Kinës, sipas Reuters.
Gjykata e apelit urdhëroi një gjykatë më të ulët të rishqyrtojë vendimin e saj që mohonte kërkesën e DJI-t për t’u hequr nga lista e Pentagonit, dhe ky veprim është duke vazhduar.
Në të njëjtin muaj, firma e bioteknologjisë WuXi AppTec Co mori gjithashtu një urdhër të përkohshëm ndalimi nga një gjykatë federale amerikane, duke bllokuar përfshirjen e saj në listë. Kompania WuXi tha se etiketa e Pentagonit ishte e motivuar politikisht.
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