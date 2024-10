Pas anëtarësimit të Suedisë në mars të këtij viti në NATO, ushtria e saj i është bashkuar vendeve të tjera të aleancës në stërvitjen e parë ushtarake. Trupat suedeze në këto manovra ishin të përfaqësuara me mjete të blinduara dhe nga vendi nordik më pas ato do të lëvizin drejt Letonisë.

“E ndjej si nder dhe privilegj që më kërkuan nëse doja ti bashkohesha kësaj stërvitje. Është misioni ynë i parë këtu. Është diçka që unë e kam dashur prej kohësh. Besoj unë dhe ushtarët e komandantët e mi, do të japin më të mirën”, tha Pontus Silverberg.

“Shumë prej nesh kanë ardhur këtu, menjëherë sapo përfunduan shërbimin ushtarak dhe jemi një hap drejt kësaj pune, që do jetë puna e jetës. Tani do të shkojmë në Letoni në këtë mision dhe do jemi pjesë, e diçkaje shumë të madhe dhe historike. Ndihem shumë mirë dhe jemi të motivuar për të dhënë më të mirën tonë.”

Trupat suedeze dhe mjetet e rënda të armatosura nga batalioni i ushtrisë suedeze, do të jenë një mes disa vendeve që do të bëjnë pjesë e forcave të NATO-s, që do të zhvendosen në Letoni, për tu trajnuar, raporton A2. Fillimisht trajnimi nisi në jug të Suedisë dhe trupat më pas do të zhvendosen.

Personeli ushtarak dhe tanket, nisën stërvitjen në natyrë, në pyje, rrethuar kudo, me mjetet e armatosura që manovronin me shpejtësi të lartë e ndonjëherë, pjesë të ushtrimeve të tyre, kishin edhe të shtënat, shkruan A2.

Janë gati 600 ushtarë profesionistë, nga regjimenti që do të udhëtojnë edhe drejt Letoni në fillim të vitit 2025, për t’ju bashkuar atje Forcave Tokësore të NATO-s, në një brigadë që do drejtohet nga Kanadaja, siç është konfirmuar edhe nga ushtria suedeze.

Suedia ju bashkua NATO në mars të vitit 2024, pas invazionit ushtarak rus në Ukrainë, që detyruan edhe këtë shtet, të rimendojë e të forcojë, politikën e saj të sigurisë kombëtare, përcjell A2.

Stokholmi ka qenë gjithnjë e më pranë NATO, në së paku dy dekadat e fundit por anëtarësimi erdhi pasi edhe Aleanca vendosi që ky ishte momenti të ndahej nga e shkuara, kohë kur për gati 200 vjet, vetë Suedia shmangu me bindje, çdo aleancë ushtarake dhe adoptoi nga ajo kohë, një qëndrim neutral në kohëra lufte. Por kur lufta i shkoi në prag, u detyrua të ndryshojë kurs.

