Pas shtrenjtimit të çmimit të naftës, një tjetër efekt i konfliktit me Iranin është edhe kaosi që po krijohet në industrinë e udhëtimit.
Mijëra fluturime janë anuluar në rajonin e konfliktit, por jo vetëm. Askush nuk e di se kur do të rikthehet normaliteti.
Leonard Maçi, ekspert udhëtimesh thotë se kjo situatë po ndihet edhe në tregun vendas.
“Tregu me Izraelin konsiderohet i konsoliduar.Turet e pranverës nga Tel-Avivi janë anuluar pa afat. Pra turistët nga Izraeli i mungojnë tregut vendas pa ditur se kur mund të rinisin fluturimet. Po ashtu edhe udhëtimet drejt Dubait dhe Abu-Dhabit janë të anuluara. Për tregun tonë këto bllokime janë të mjaftueshme për të ndjerë efektet”, tha Maçi në E-ZONE
Paralelisht edhe prenotimet me Turqinë kanë një stepje, pas lajmeve se ky shtet ishte në fokus të sulmeve nga Irani.
“Në këtë javë të parë ne shohim se edhe udhëtimet me Turqinë janë kufizuar. Nuk ka më telefonata për të prenotuar drejt këtij shteti. Jo vetëm për udhëtime të shkurtra fundjave, por edhe për pushimet e verës. Shpresojmë në arritjen sa më parë të një marrëveshjeje që situata të rikthehet në normalitet”, tha Maçi.
Por reduktimi i udhëtimeve shoqëruar edhe me një shtrenjtim të çmimeve të hidrokarbureve janë sinjale që do të japin efektet e tyre edhe në tregun ajrorë duke shtrenjtuar biletat e fluturimeve.
