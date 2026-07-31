“Irani tha se goditi dy cisterna që po përpiqeshin të kalonin nëpër Ngushticën e Hormuzit nën shoqërimin e ushtrisë amerikane, ndërsa Donald Trump mblodhi kabinetin e tij për të diskutuar luftën e zgjatur dhe rritjen e çmimeve, në prag të zgjedhjeve afatmesme në SHBA”, shkruan The Guardian.
Trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) thanë se kishin goditur dy cisterna që po përpiqeshin të kalonin ngushticën të premten.
IRGC deklaroi se “cisternat e naftës që nuk respektuan udhëzime, u goditën dhe u ndaluan, ndërsa katër cisterna të tjera ndryshuan drejtimin dhe u kthyen në pozicionet e mëparshme”. Sipas forcave ushtarake iraniane, anijet ishin përpjekur të kalonin nëpër këtë rrugë ujore përmes një “itinerari të padeklaruar” dhe nën shoqërimin ajror të SHBA-së.
Irani dhe SHBA-ja kanë deklaruar se anijet duhet të kalojnë nëpër ngushticë përmes dy rrugëve të ndryshme të përcaktuara prej tyre. Irani ka goditur anijet që përdorin rrugën jugore, pranë brigjeve të Omanit, ndërsa SHBA-ja ka goditur anijet që shkelin bllokadën e saj ndaj anijeve dhe porteve iraniane.
Ngushtica e Hormuzit ka qenë pothuajse plotësisht e mbyllur për trafikun që kur Irani dhe SHBA-ja rifilluan luftimet dy javë më parë, duke shkaktuar rritje të çmimeve të energjisë. Të enjten, çmimi i naftës bruto kaloi 90 dollarë për fuçi pasi SHBA-ja goditi Iranin në kundërpërgjigje ndaj sulmeve ndaj bazave amerikane në Jordani.
Luftimet vazhduan edhe të premten, ndërsa Ministria e Mbrojtjes e Kuvajtit njoftoi se kishte rrëzuar dronë iranianë që synonin “objekte jetike dhe ushtarake”, pa shkaktuar viktima.
Në Liban, ushtria izraelite kreu gjatë natës një shpërthim të madh pranë Kalasë së lashtë të Beaufortit. Izraeli tha se kishte në shënjestër tunele dhe infrastrukturën e Hezbollahut. Shpërthimet u dëgjuan në të gjithë jugun e Libanit dhe mbuluan qytetet përreth me hi, ndërsa pamjet tregonin dëmet e shkaktuara nga fuqia e shpërthimit.
Zyrtarët libanezë akuzuan Izraelin për shkelje të armëpushimit, ndërsa ushtria izraelite tha se po garantonte sigurinë e banorëve në veri të vendit.
Trump është përpjekur të hapë me forcë ngushticën e Hormuzit, por sulmet gjithnjë e më intensive të SHBA-së ndaj Iranit kanë sjellë pak rezultate. Çmimet e karburanteve dhe ushqimeve mbeten të larta në SHBA për shkak të ndërprerjeve të furnizimit me energji, duke ndikuar negativisht te shanset e republikanëve në zgjedhjet afatmesme të nëntorit.
Të premten, Trump mblodhi kabinetin e tij në rezidencën presidenciale Camp David në Maryland për të diskutuar një rrugëdalje për luftën. Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, tha se takimi do të ishte një mundësi për kabinetin për të përjetuar diçka ndryshe së bashku.
Në krye të agjendës ishte lufta me Iranin, për të cilën Trump kishte premtuar se do të zgjaste vetëm disa javë, por tashmë ka vazhduar për pesë muaj.
Mbështetja në Kongres po dobësohet gjithashtu, pasi Senati amerikan rrëzoi me një diferencë të ngushtë një votim simbolik kundër luftës. Rezoluta që kërkonte nga presidenti të ndalte konfliktin dështoi me rezultatin 49-50 vota.
Inflacioni i shkaktuar nga lufta po favorizon demokratët, të cilët shpresojnë të marrin kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve nga republikanët.
Kompanitë energjetike kanë regjistruar fitime rekord si pasojë e konfliktit. ExxonMobil ka dyfishuar fitimet, ndërsa Chevron ka raportuar më shumë se pesëfishim të fitimeve krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
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