Banka Botërore ka bërë të ditur se lufta në Lindjen e Mesme, veçanërisht konflikti i drejtpërdrejtë midis Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit, pritet ta ngadalësojë rritjen ekonomike globale në nivelin më të ulët që nga periudha e pandemisë së COVID-19.
Në raportin e saj të fundit “Global Economic Prospects”, të publikuar sot Banka Botërore ka ulur parashikimin e tij për rritjen globale për vitin 2026 në 2.5%, nga 2.9% që kishte parashikuar në janar.
Kjo ulje prej 0.4 pikë përqindjeje vjen kryesisht për shkak të çmimeve të larta të energjisë, inflacionit në rritje dhe kostove më të larta të huamarrjes.
Konflikti ka shkaktuar rritje të mprehtë të çmimeve të naftës dhe gazit, me çmimet e Brent që kanë arritur pranë ose mbi 90-100 dollarë për fuçi në periudha të caktuara. Kjo ka ndikuar drejtpërdrejt në koston e prodhimit dhe transportit global.
Presioni inflacionar po kthehet duke detyruar bankat qendrore të mbajnë norma interesi më të larta për një kohë më të gjatë. Borxhi në rritje, sidomos në ekonomitë në zhvillim, po e bën më të shtrenjtë financimin. Ndërkohë, pasiguria gjeopolitike – duke përfshirë rrezikun e përshkallëzimit të konfliktit, ndërprerjet në tregjet e mallrave dhe tensionet tregtare – po shton pasigurinë në të gjithë ekonominë botërore.
Rritja në ekonomitë në zhvillim pritet të ngadalësohet në 3.6% në 2026. Dy të tretat e ekonomive botërore po shohin ulje të parashikimeve.
Rajonet më të prekura janë ato të Lindjes së Mesme dhe Afrikës së Veriut, ku rritja (përjashto Iranin) pritet të bjerë nga 4% në 2025 në vetëm 1.8% në 2026.
Ekonomitë e Gjirit mund të qëndrojnë afër zeros për shkak të ndërprerjeve në prodhimin e hidrokarbureve.
Nga ana tjetër, Azia Jugore mbetet një pikë e ndritshme me rritje rreth 6.3%. Megjithatë, shumica e ekonomive në zhvillim po përballen me “një dekadë të humbur” në konvergjencën me ekonomitë e avancuara, sidomos jashtë Kinës dhe Indisë.
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