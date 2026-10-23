Rusia dhe Ukraina kanë shkëmbyer nga 270 persona secila në shkëmbimin e fundit të të burgosurve të luftës, pas bisedimeve me negociatorët amerikanë në fillim të kësaj jave.
Shumica e ushtarakëve janë mbajtur të burgosur që nga viti 2022, kur Rusia nisi pushtimin e saj në shkallë të plotë, shtoi ai.
“Midis atyre që po kthehen janë pesë persona që i mbijetuan sulmit terrorist rus në Olenivka në korrik 2022”, njoftoi presidenti ukrainas.
Ukraina akuzoi Rusinë për kryerjen e një krimi lufte me një sulm ndaj Olenivkës që vrau dhjetëra të burgosur. Rusia tha se Ukraina kishte qëlluar në kamp.
Yana Lantratova, komisionerja ruse për të drejtat e njeriut, tha se Ukraina i kishte dorëzuar Rusisë shtatë civilë të saj, të cilët tani mund të ribashkoheshin me familjet e tyre.
“Disa njerëz nuk ishin në gjendje të ktheheshin te të dashurit e tyre për një kohë të gjatë për shkak të problemeve me dokumentet e tyre. Të tjerë e gjetën veten larg familjeve të tyre, pa mbështetje ose para për të mbijetuar”, tha Lantratova.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha në Telegram se ushtarakët e saj të liruar ndodhen në Bjellorusi dhe do të transportohen në Rusi pasi të kenë marrë ndihmë psikologjike dhe mjekësore.
Ajo publikoi një video të ushtarëve të liruar rusë duke buzëqeshur dhe duke hipur në një autobus. Mijëra të burgosur janë shkëmbyer që nga fillimi i luftës në shkallë të plotë, një nga zonat e pakta ku Moska dhe Kievi kanë mbajtur kontakte të ndërprera pavarësisht konfliktit.
Shkëmbimi i fundit në shkallë të gjerë u zhvillua më 19 gusht, kur 103 ukrainas u kthyen nga robëria ruse, dhe 10 persona të tjerë u kthyen më vonë atë muaj.
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