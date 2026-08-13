Ukraina i propozon Rusisë një marrëveshje për ndalimin reciprok të sulmeve ndaj anijeve civile në Detin e Zi, në një përpjekje për të rikthyer transportin detar dhe për të garantuar vazhdimin e eksporteve të drithërave.
Sipas raportit nga “Reuters”, oferta është përcjellë përmes një pale të tretë, ndërsa Moska ende nuk ka dhënë përgjigje.
Deti i Zi është një nga rrugët kryesore të eksportit për Ukrainën dhe Rusinë, veçanërisht për drithërat, ushqimet dhe produktet energjetike. Propozimi i Kievit vjen në një moment kur sulmet ndaj anijeve dhe porteve kanë rritur rrezikun për transportin tregtar në rajon.
Që nga korriku, Ukraina ka intensifikuar sulmet me dronë ndaj objektivave detare ruse. Sipas raportimeve, rreth 220 anije në Detin Azov dhe Detin e Zi janë goditur, përfshirë cisterna nafte, anije transporti dhe tragete.
Sulmet kanë detyruar Rusinë të kufizojë transportin detar në disa prej rrugëve ujore që lidhin Detin Kaspik me Detin Azov dhe më tej me Detin e Zi.
Në të njëjtën periudhë, Rusia ka shtuar sulmet ndaj porteve jugore të Ukrainës, duke shkaktuar dëme në infrastrukturën tregtare dhe bujqësore. Rreth 90% e eksporteve ukrainase të drithërave dhe lulediellit nisen nga porti i Odesës dhe portet fqinje të Chornomorsk dhe Pivdenne.
Për Ukrainën, rikthimi i një korridori të sigurt detar do të ishte veçanërisht i rëndësishëm tani që ka nisur sezoni i korrjes dhe eksportet bujqësore kanë nevojë për rrugë të qëndrueshme transporti.
Propozimi ukrainas vjen gjithashtu pas raportimeve se zëvendëspresidenti amerikan JD Vance i ka kërkuar presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy të kufizojë disa sulme ndaj objektivave ruse në Detin e Zi.
Sipas Financial Times, Vance i ka kërkuar Zelenskyyt të ndalojë sulmet ndaj cisternave që transportojnë naftë nga Kazakistani përmes terminalit të Konsorciumit të Gazsjellësit Kaspik. Shqetësimi amerikan lidhet edhe me ndikimin që sulmet mund të kenë mbi kompanitë amerikane dhe tregun ndërkombëtar të naftës.
Që nga ajo telefonatë, forcat ukrainase nuk kanë sulmuar anijet që transportojnë naftë nga Kazakistani përmes këtij terminali, por kanë vazhduar sulmet ndaj objektivave të tjera në Novorossiysk.
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