Irani ka treguar aftësinë e tij për t’u përballur me fuqitë e mëdha si Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli, duke ruajtur influencën dhe duke dërguar mesazhe të qarta se nuk do të dorëzohet lehtë.
Në javët përpara operacionit “Epic Fury”, Teherani kishte bërë të ditur reagimin e tij në rast sulmi: goditje ndaj bazave amerikane, pengesa në navigacionin e Ngushticës të Hormuzit, operacione të fshehta dhe ndikim ekonomik mbi kundërshtarët. Taktikat e shtetit iranian nuk janë surprizë, por konfirmim i një plani strategjik të menduar dhe të përshtatur për kohën.
Irani ka paralajmëruar se konflikti nuk mund të shihet si një përballje e kufizuar, ku një nga palët shpall fitore dhe largohet. Ayatollahët dhe Forcat e Gardës Revolucionare theksojnë se fjalën e fundit do ta ketë Teherani, duke treguar se çdo zgjidhje e mundshme do të jetë nën kontrollin e tyre.
Mesazhet e vazhdueshme iraniane dërgojnë një paralajmërim të qartë: çdo sulm kundër tyre do të ketë pasoja të shumëfishta dhe të ndërlikuara, duke përfshirë ndikimin ushtarak, ekonomik dhe operacionet e fshehta.
Analistët e rajonit dhe ndërkombëtarë vlerësojnë se strategjia e Iranit nuk është vetëm mbrojtëse, por edhe një mënyrë për të “thyer pritshmëritë” e kundërshtarëve dhe për të ruajtur avantazhin në një konflikt potencial global.
Shtetet e Bashkuara duket se e kanë nënvlerësuar kompleksitetin e reagimeve iraniane, ndërsa Teherani vazhdon të demonstrojë aftësinë për të vepruar në shumë fronte, duke i mbajtur aleatët dhe armiqtë të vëmendshëm ndaj çdo lëvizjeje të tij në rajon.
