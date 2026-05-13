Izraeli ka përshkallëzuar sulmet e tij në Gaza në pesë javët që nga ndalimi i bombardimeve të përbashkëta me SHBA-në në Iran, duke e ridrejtuar goditjet e tij përsëri në enklavën e rrënuar palestineze ku ushtria beson se luftëtarët e Hamasit po shtrëngojnë kontrollin e tyre.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, 120 palestinezë, përfshirë tetë gra dhe 13 fëmijë, u vranë në Gaza që nga ndalimi i luftës me Iranin më 8 prill – 20% më shumë sesa në pesë javët e mëparshme kur Izraeli po kryente fluturime ajrore mbi Iranin.
Monitoruesi i konflikteve ACLED, i cili gjurmon sulmet izraelite në Gaza, tha në një raport mujor për prillin se Izraeli kishte kryer 35% më shumë sulme muajin e kaluar sesa në mars.
Rritja e sulmeve izraelite në Gaza është një shenjë e mëtejshme e progresit të bllokuar sipas planit të Presidentit të SHBA-së Donald Trump për të ndaluar luftën atje dhe për të filluar rindërtimin.
“Lufta është ende duke vazhduar”, tha Lafi Al-Najjar, 36 vjeç, një palestinez i verbër, njëri prej djemve të të cilit u vra më 28 prill në një sulm izraelit. “U ndal në njoftim, por në realitet dhe në terren, lufta nuk ka ndaluar”, tha Najjar, familja e të cilit ka jetuar në një kamp me tenda në rrënojat e Khan Younis, dikur qyteti i dytë më i madh i Gazës.
Ushtria izraelite nuk dha menjëherë komente mbi arsyet e sulmeve të saj të intensifikuara në Gaza. Por katër zyrtarë të mbrojtjes izraelite i kanë thënë Reuters se ushtria e kishte paralajmëruar qeverinë e kryeministrit Benjamin Netanyahu në javët e fundit se Hamasi ka qenë duke forcuar kontrollin e tij, duke rindërtuar forcat e tij dhe duke prodhuar armë.
Një tjetër zyrtar ushtarak izraelit, duke folur në kushte anonimiteti, tha se armëpushimi në Gaza i lejon Izraelit të veprojë kundër kërcënimeve të menjëhershme. Zyrtari tha se ushtria ishte e përgatitur për çdo skenar, duke përfshirë hartimin e planeve më të gjera të betejës për një rifillim të luftimeve në Gaza, megjithëse ende nuk ishte dhënë një urdhër i tillë.
Marrëveshja e arritur tetorin e kaluar ndaloi luftimet e mëdha në Gaza pas dy vitesh lufte midis Izraelit dhe Hamasit. Por hapat kanë ngecur për të arritur një zgjidhje të përhershme që do të tërhiqte trupat izraelite, do të çarmatoste militantët dhe do të lejonte rindërtimin e enklavës së rrënuar.
Forcat izraelite ende zënë më shumë se gjysmën e territorit të Gazës, ku kanë shembur shumicën e ndërtesave të mbetura dhe kanë urdhëruar të gjithë banorët të largohen.
Më shumë se 2 milionë njerëz tani jetojnë në një rrip të vogël territori përgjatë bregdetit, kryesisht në struktura të dëmtuara ose tenda të improvizuara, ku luftëtarët e Hamasit kanë kontroll de facto.
