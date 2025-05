Kryeministri i Britanisë së Madhe, Keir Starmer u pyet edhe për situatën në Ukrainë dhe faktin se Putin nuk do të marrë pjesë në bisedimet e paqes në Stamboll.

Në përgjigjen e tij Starmer u shpreh se Putin po pengon paqen në vend.

“Më lini që të jap përgjigje drejpërdrejtë kësaj pyetje. Ajo çfarë ka ndodhur sot është provë e mëtjeshme që është Putin që po i tërheq gjërat zvarrë, që po shkakton vonesa për armëpushim. Ukraina ka qenë e qartë prejdisa muajsh se mund të ketë armëpushim 30 ditor pa kushte dhe Putin po pengon paqen. Ka qenë agresori në fillim. Rusia e nisi konfliktin dhe ky vend tashmë po pengon paqen. Patëm takim të mirë të shtunën e kaluar në Kiev ku arritëm të mblidhnim grup të gjerë vendesh për një qëndrim për armëpushim me sanksione dhe tashmë do të kemi një mundësi nesër, por për mua është provë e argumentit që e kam thënë, se Putin është ai që po i tërheq gjërat zvarrë prandaj kombet duhet të rradhiten si aleate që të kemi armëpushim dhe sanksione të miratuara në momentin që Putin vazhdon në këtë rrugë”, u shpreh Starmer.

Ndërsa kryeministri Rama shtoi se Shqipëria është gjithmonë në krah të Ukrainës. Kreu i qeverisë theksoi se që prej 35 vitesh asnjë President apo Kryeministër rus nuk ka ‘vënë këmbë’ këtu.

“Jeni në një vend i cili që nga ndryshimi i regjimit prej një diktature në një demokraci 35 vjet më parë, asnjë president apo kryeministër rus nuk ka vënë këmbë këtu. Dhe asnjë prej këtej nuk ka fluturuar në Rusi. Nuk na merr malli dhe as nuk po kërkojmë ta ndryshojmë. Por kjo është histori e gjatë që lidhet me historikun tonë me ish BS dhe Rusinë. Thënë kjo, dua të them që ne kemi qenë që në krye të herës në krah të Ukrainës. Ne jemi të vetëdijshëm që edhe pse ky vend ka kryeministrin më të gjatë në NATO nuk ka fuqinë a peshën e vendeve të tjera për të luajtur ndonjë rol madhor apo përcaktues por s’duhet të harrojmë se jemi të bekuar se kemi lindur në kontinetintin e ilumiznimit dhe me hapësirë të njerëzimit ku lindi pa sritën ëndra e paqes së përhershme dhe vetë Evropa është project që ka qenë i orientuar gjitnnjë drejt paqes. Do të bëjmë gjithcka që të kemi fuqinë për të mbrojtur lirinë, vlerat po kështu kurrë nuk duhet të heqim dorë nga kërkimi i paqes. Ndonjëherë duket e padrejtë por është natyra e të qenit evropian, dhe e të qenit nga ana e njerëzimit jo e barbarëve. Që të kërkojmë paëqe edhe me barbarët”, thekson Rama.