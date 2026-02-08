Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky thotë se SHBA-të duan që lufta me Rusinë të përfundojë deri në qershor, duke shtuar se të dyja palët janë ftuar në SHBA për bisedime javën e ardhshme, raporton BBC.
“Amerika propozoi për herë të parë që dy ekipet negociuese – Ukraina dhe Rusia – të takohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta në Miami, brenda një jave. Ne konfirmuam pjesëmarrjen tonë”, tha ai.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga Uashingtoni apo Moska, por Presidenti i SHBA-së Donald Trump ka bërë presion për t’i dhënë fund konfliktit që kur mori përsëri detyrën më shumë se një vit më parë.
Ndërkohë, Rusia ka vazhduar sulmet e saj ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës, duke shkaktuar ndërprerje të mëtejshme të energjisë elektrike gjatë kushteve të ngrirjes.
Në komentet e publikuara të shtunën, Zelensky u tha gazetarëve se çfarë kishte ndodhur gjatë raundit të dytë të bisedimeve të paqes të ndërmjetësuara nga SHBA-të në Abu Dhabi, të cilat përfunduan të premten pa raportime për ndonjë përparim.
Zelensky tha se “çështjet e vështira mbetën të vështira”, duke përfshirë lëshimet territoriale që Ukraina është nën presion për t’i bërë.
Ai tha se palët diskutuan, për herë të parë, mundësinë e një takimi trepalësh midis udhëheqësve.
I pyetur nëse ishte dhënë një afat kohor për një marrëveshje, udhëheqësi ukrainas u përgjigj: “Amerikanët thonë se duan të bëjnë gjithçka deri në qershor”.
