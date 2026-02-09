Të ftuar në emisionin “War Report” në ABC News, eksperti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Ledion Krisafi dhe koloneli Sami Neziri, analizuan luftën ruse në Ukrainë.
Sipas ekspertëve, humbjet e Rusisë nga kjo luftë janë shumë të mëdha, megjithatë është e vështirë që të ulet në negociata.
Eksperti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Ledion Krisafi u shpreh se e sheh të vështirë që presidenti rus Vladimir Putin të arrijë të ulet në negociata pa arritur qëllimet e tij.
“Mundësia për t’i dhënë garanci Ukrainës siç kërkon ajo është pothuajse zero. Në këtë pikë Ukraina në momentin që nuk merr garancitë, vështirë të firmosë për dhënie territori. Por të të dyja palët mendojnë që mund të fitojnë luftën dhe për aq kohë sa të dyja palët kanë këtë qëndrimin vështirë që të ketë tërheqje”, tha ai.
Nga ana e tij koloneli Sami Neziri tha se Rusia do të përpiqet të fitojë kohë për të shtyrë luftën, ndërsa shtoi se e vetmja gjë që mund ta detyrojë Rusinë të ulet në negociata është kolapsi ekonomik,
“E vetmja gjë që mund të detyrojë Rusinë të ulet në negociata është ekonomia. Ka indikacione se ekonomia ruse ka nisur të tkurret. Sipas ekspertëve të fushës, po të vazhdojë ky trend i ekonomisë Rusia është në gjendje të mbështesë luftën jo më shumë se 1 deri në 2 vite. Nëse shtrëngohet më tepër në sanksione Rusia mund të shkojë drejt kolapsit ekonomik dhe kjo është e vetmja rrugë që ta ulë në negociata”, theksoi koloneli.
