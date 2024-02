Kryeministri Edi Rama i pyetur për luftën në Gaza tha se e vetmja zgjidhje për t’i dhënë fund konfliktit është formimi i 2 shteteve. Kreu i qeverisë tha se Izraeli ka të drejtën të vetëmbrohet ndaj sulmeve por theksoi nga ajo çfarë po bëhet ndaj palestinezëve është shumë më tepër se kaq.

Sipas Ramës, Turqia dhe vendet arabe duhet të dalin garantë për që një shtet palestinez nuk do të jetë kërcënim për Izraelin.

“Situata është tragjike, nga njëra anë Izraeli ka të drejtën për t’u vetëmbrojtur por nga ana tjetër shkatërrimi dhe humbja e jetës nga ana e palestinezëve janë shumë më tepër. Problemi me përshkallëzimin është se nuk është do të shkatërrojë Hamasin apo do e shkrijë çdo formë të këtij grupi. E vetmja rrugë është zgjidhja me 2 shtete.

Reformimi i politikës palestineze, nevoja për një organizëm që do të përfaqësonte gjithë shoqërinë palestineze. Përfshirja e drejtëpërdrejtë e vendeve arabe që janë më të interesuarat dhe më të ekspozuara nga përshkallëzimi i këtij konflikti për të krijuar një forcë të përbashkët që së bashku me Turqinë dhe disa garanci të SHBA-ve të sigurohet se ai që do jetë shtet palestinez të mos shihet si kërcënim për Izraelin”- u shpreh Rama.