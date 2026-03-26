Negociatat indirekte midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë duke u zhvilluar me ndërmjetësimin e Pakistanit, sipas një konfirmimi zyrtar nga Ministri i Jashtëm Ishaq Dar, ndërsa paralelisht vazhdojnë përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit, me Islamabadin që vepron si ndërmjetës për shkëmbimin e mesazheve midis dy palëve.
Dar, i cili mban edhe pozicionin e zëvendëskryeministrit, e përshkroi çdo spekulim në lidhje me bisedimet e paqes si “të panevojshëm”, duke sqaruar se ka komunikim dhe ai po zhvillohet përmes mesazheve të transmetuara.
“Në fakt, bisedimet indirekte SHBA-Iran po zhvillohen përmes mesazheve të transmetuara nga Pakistani”, tha ai në një postim në X.
Siç vuri në dukje ai, SHBA-të kanë përcjellë 15 pika për shqyrtim nga pala iraniane, ndërsa “vendet vëllazërore” si Turqia dhe Egjipti po ndihmojnë gjithashtu në këtë iniciativë.
Deklaratat e Darit janë konfirmimi i parë zyrtar nga Islamabadi se Pakistani po luan një rol aktiv si ndërmjetës midis dy vendeve.
Dy zyrtarë të lartë i kishin thënë më parë AFP-së se plani i SHBA-së “i ishte transmetuar Iranit nëpërmjet Pakistanit”, por u kërkua të mbeteshin anonimë pasi nuk ishin të autorizuar të bënin deklarata publike.
Pakistani shihet si një ndërmjetës i përshtatshëm për shkak të marrëdhënieve të tij të gjata me Iranin fqinj dhe Shtetet e Bashkuara, si dhe kontakteve të tij me vendet në rajon.
Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif dhe Ishaq Dar janë në kontakt të rregullt me zyrtarë të lartë të qeverisë iraniane, si dhe me aleatët e tyre në Gjirin Persik, veçanërisht Arabinë Saudite.
Përpjekjet diplomatike thuhet se po udhëhiqen gjithashtu nga shefi i ushtrisë së Pakistanit, Marshal Asim Munir, i cili zyrtarët thanë se foli me Presidentin e SHBA-së Donald Trump të dielën e kaluar.
“Po shkëmbehen mesazhe përmes vendeve mike”, thotë Aragchi.
Nga ana e tij, Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi mohoi se po zhvilloheshin negociata zyrtare me administratën e Uashingtonit, por pranoi se mesazhet po shkëmbeheshin përmes “vendeve mike”.
“Politika jonë për momentin është të vazhdojmë rezistencën”, tha ai për televizionin shtetëror. “Ne nuk kemi ndërmend të negociojmë – deri më tani nuk ka pasur negociata”, shtoi më tej.
