Një grup eurodeputetësh ndërpartiakë po i bën thirrje Parlamentit Europian që të pezullojë përkohësisht udhëtimet e tij mujore në Strasburg, duke përmendur krizën energjetike dhe rritjen e kostove të karburantit për shkak të tensioneve gjeopolitike në Lindjen e Mesme.
Siç raporton ‘Politico’, një grup eurodeputetësh kërkojnë që të kursehet për sa kohë që zgjat kriza energjetike.
Konkretisht, në letrat që janë bërë publike, anëtarët e grupit politik të majtë dhe grupit të krahut të djathtë të Konservatorëve dhe Reformistëve Evropianë (ECR) argumentojnë se institucioni duhet të vërë në praktikë atë që kërkon Bashkimi Evropian, duke shmangur konsumin e karburantit për udhëtime të panevojshme, në një kohë kur konflikti në Lindjen e Mesme po e rëndon më tej tregun e energjisë.
“Institucionet e BE-së duhet të japin shembull”
“Kur shtetet anëtare të BE-së dhe qytetarët u bëhet thirrje institucioneve evropiane që të ndërmarrin veprime të menjëhershme për të kursyer energji, është e përshtatshme që vetë institucionet e BE-së të japin shembull dhe të kontribuojnë në mënyrë të drejtë në kursimin e energjisë”, tha eurodeputetja holandeze Anja Hasekamp dhe anëtarë të tjerë të grupit të majtë në një letër drejtuar Presidentes së Parlamentit Evropian Roberta Metsola, të datës 17 prill.
Ajo argumenton se lëvizja e rreth 4,000 eurodeputetëve dhe zyrtarëve çdo muaj minon mesazhin përkatës, duke vënë në dukje se Komisioni Evropian ka lëshuar tashmë udhëzime për të kufizuar udhëtimet dhe për të përmirësuar punën në distancë aty ku është e mundur.
Në një letër të ngjashme që pritet t’i dërgohet Metsola të mërkurën, eurodeputetët e ECR theksojnë se udhëtimet e kushtueshme dhe të përsëritura në Strasburg duhet të pezullohen përkohësisht “në dritën e krizave të vazhdueshme të energjisë dhe karburantit të avionëve”, duke paralajmëruar se ky veprim “nuk është në përputhje me atë që Komisioni po u kërkon qytetarëve dhe bizneseve”.
Metsola thirret të marrë masa “vendimtare”
Eurodeputetët konservatorë i bëjnë thirrje Metsola-s që të “ndërmarrë veprime vendimtare pa vonesë” dhe të pezullojë udhëtimet jo thelbësore. Letra përfundon duke theksuar se “kur Unioni u kërkon qytetarëve të kufizojnë konsumin, Parlamenti nuk mund të jetë përjashtim”.
Në vitin 2022, një grup eurodeputetësh nga parti të ndryshme politike kishin bërë një kërkesë të ngjashme për të pezulluar seancat e Parlamentit në Strasburg, pasi furnizimet me energji po pakësoheshin pas pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia.
Udhëtimi për në Strasburg ishte ndërprerë gjithashtu gjatë pandemisë Covid. Presidenti i atëhershëm i Parlamentit Europian, David Sassoli, pezulloi seancat në vitin 2020, duke përmendur rregullat e forcës madhore dhe duke e përshkruar pezullimin e udhëtimit si një “masë sigurie” të nevojshme.
Pas një mungese 15-mujore, eurodeputetët u detyruan të ktheheshin në takime në qytetin francez, nën presionin e autoriteteve në Paris, të cilat për gjysmë shekulli kanë hedhur poshtë çdo veprim që mund të dëmtonte selinë e Parlamentit në Strasburg.
Shpenzimet mujore të udhëtimit tejkalojnë 113 milionë euro
Sipas një raporti të vitit 2014 nga Gjykata Evropiane e Auditorëve, kostoja vjetore e udhëtimit mujor të Parlamentit Evropian në Strasburg ishte më shumë se 113.8 milionë euro. Grupet mjedisore kanë ngritur gjithashtu vazhdimisht shqetësime në lidhje me ndikimin klimatik të të ashtuquajturit “déménagement i madh”.
Eurodeputetët tani argumentojnë se tronditja e re e tregut të energjisë, e lidhur me luftën SHBA-Izrael në Iran dhe presionin e pritur mbi furnizimin, justifikon një fleksibilitet të tillë. Analistët paralajmërojnë se një ndërprerje e zgjatur në Ngushticën e Hormuzit mund të shkaktojë një krizë globale energjetike, e cila tashmë po reflektohet në mungesat e karburantit për avionë dhe çmimet më të larta në stacionet e benzinës, me çmimet e naftës që tejkalojnë 100 dollarë për fuçi.
Seanca e ardhshme plenare e Parlamentit Evropian është planifikuar të zhvillohet në Strasburg javën e ardhshme.
