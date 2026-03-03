Çmimet e gazit natyror në tregjet evropiane u rritën fuqishëm të martën, duke shënuar një rritje rreth 33% në një periudhë të shkurtër kohore, për shkak të një kombinimi faktorësh që lidhen me rritjen e tensioneve globale dhe shqetësimeve për furnizimin me energji.
Rritja e çmimeve ka ardhur për shkak të shqetësimeve mbi sigurinë e furnizimit, veçanërisht lidhur me zhvillimet në Lindjen e Mesme dhe shqetësimet se furnizimet globale me gaz natyror mund të zbehen ose të ndërpriten nëse konfliktet shtrihen apo ndikon në rrugët kryesore të tregtimit.
Për më tepër, tensionet në Lindjen e Mesme dhe ndërprerjet në trafikun e anijeve në kanalin e Strait of Hormuz, një nga rrugët kryesore për eksportet globale të gazit dhe naftës, kanë shtuar frikën e mungesave të furnizimit, që janë reflektuar në cmimet në bursë.
