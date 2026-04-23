KB ka paralajmëruar se më shumë se 30 milionë njerëz në mbarë botën do të shtyhen përsëri në varfëri edhe nëse konflikti i luftës në Iran do të përfundojë nesër.
Ai shtoi se remitancat për rajonin e Azi-Paqësorit, janë 100 miliardë në vit, të cilat dikur shkonin direkt nga një familje në tjetrën. Sipas tij ato po zhduken shumë shpesh këto ditë.
“Edhe nëse lufta do të ndalej nesër, këto efekte, i keni tashmë, dhe ato do të shtyjnë më shumë se 30 milionë njerëz drejt varfërisë”, tha ai.
De Croo, ish-kryeministër belg, tha se kjo ishte për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë dhe pasigurisë në rritje të ushqimit. Përveç furnizimeve me naftë, sasi të mëdha plehrash kalojnë normalisht edhe nëpër Ngushticën e Hormuzit, e cila në fakt është mbyllur nga Irani.
Ai paralajmëroi se mungesa e ushqimit do të arrijë kulmin brenda disa muajsh.
“Sezoni i mbjelljes është tani. Nëse e bëni tani dhe nuk keni qasje në plehra, produktiviteti do të jetë shumë më i ulët në shtator, tetor dhe nëntor dhe pasiguria ushqimore do të jetë në nivelin e saj kulmor brenda pak muajsh”, theksoi ai.
