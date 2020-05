SHBA-ja i ka ofruar 900 mijë $ shtesë Shqipërisë në luftën me koronavirus. Lajmi është dhënë nga ambasadorja e SHBA-së, Yuri Kim.

“SHBA-ja i ofron Shqipërisë 900 mijë $ shtesë për COVID-19 duke e çuar në total 2 mln dollarë për laborator, gjurmim të rasteve dhe asistencë teknike. Që nga viti 2000 SHBA ka dhuruar 700 milion dollarë ndihma në asistencë totale. SHBA gjithmonë do të qëndrojë me miqtë dhe do të udhëheqë luftën kundër kërcënimeve globale”, shkruan Kim.

/e.rr