Presidenti ukrainas Volodimir Zelensky ka njoftuar se në javët e ardhshme do të ketë angazhime të reja me vendet e mëdha europiane.
“Do të angazhohemi në komunikime të reja me vende të fuqishme europiane në javët e ardhshme,” tha Zelenski në një adresë video të mbrëmjes të së martës.
Ai theksoi se Ukraina po koordinon përpjekjet me partnerët europianë për të siguruar paketa të reja mbështetjeje dhe për të organizuar takime diplomatike.
Sipas presidentit, Ukraina pret me padurim një takim tresh mes përfaqësuesve të Ukrainës, Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë në nëntor dhe këmbëngul që Europa të jetë e pranishme në të gjitha proceset diplomatike dhe vendimmarrjet.
“Që askush të mos mbetet jashtë procesit. Dua të falënderoj të gjithë ata që janë të angazhuar aktivisht dhe na ndihmojnë,” shtoi ai.
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