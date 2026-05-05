Sekretari i Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, deklaroi para takimit me Papën, se veprimet e Iranit në ngushticën e Hormuzit janë “kriminale” dhe theksoi gatishmërinë e SHBA-së për të vepruar në kuadër të Projektit Liria.
Në një konferencë për shtyp, Rubio tha se shumë kombe kanë kërkuar ndërhyrjen amerikane, por SHBA-ja po vepron jo vetëm për kërkesë të tyre, por sepse është e vetmja që mund të ndërhyjë.
“Është e qartë dhe të gjithë e kuptojnë se ky nuk është një operacion ofensiv. Ky është një operacion mbrojtës. Nuk qëllojmë nëse ata nuk qëllojnë të parët”, shtoi ai, duke shtuar se deri tani misioni ka pasur sukses në këtë drejtim.
Rubio theksoi se SHBA nuk po sulmon Iranin, por do të përgjigjet në rast se ndonjë anije amerikane do të sulmohet: “Ne nuk po i sulmojmë ata. Nuk po e bëjmë këtë, por nëse ata do të sulmonin një anije, do të duhej të përgjigjeshim”.
