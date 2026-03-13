Shtetet e Bashkuara kanë hequr përkohësisht sanksionet ndaj naftës ruse të bllokuar në det, ndërsa zyrtarët e administratës Trump përpiqen të parandalojnë një rritje të çmimeve që po shkakton shqetësim në lidhje me furnizimet globale.
Trump “po punon për të mbajtur çmimet e ulëta” , tha ai pasi çmimet mesatare të karburantit në SHBA u rritën me 65 cent për galon në një muaj.
“Kjo masë e hartuar ngushtë dhe afatshkurtër zbatohet vetëm për naftën që është tashmë në tranzit dhe nuk do të ofrojë përfitime të konsiderueshme financiare për qeverinë ruse, e cila shumicën e të ardhurave të saj nga energjia i nxjerr nga taksat e vlerësuara në pikën e nxjerrjes”, pohoi Bessent.
