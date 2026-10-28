Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar mbi 47 miliardë dollarë për luftën me Iranin, më shumë se 25% mbi vlerësimin e mëparshëm të Departamentit të Luftës.
Shifra bëhet e ditur nga të dhënat e Pentagonit, të siguruara nga agjencia Reuters.
Sipas vlerësimit të fundit, mbi 29 miliardë dollarë nevojiten për zëvendësimin e municioneve të përdorura, ndërsa më shumë se 6 miliardë dollarë të tjerë për pajisjet ushtarake të humbura, përfshirë avionë dhe dronë.
Në korrik, sekretari amerikan i luftës, Pete Hegseth, e kishte vlerësuar koston e konfliktit në 37,5 miliardë dollarë.
Ndërkohë, dëmet në bazat ushtarake amerikane nga sulmet iraniane nuk rezultojnë të jenë përfshirë plotësisht në këtë përllogaritje.
Konflikti, i nisur në shkurt nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli, ka ndikuar edhe në rritjen e kostove globale të energjisë.
Lufta dhe pasojat e saj po shtojnë presionin politik mbi administratën Trump, në prag të zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit.
Sipas zyrtarëve amerikanë të cituar nga Reuters, Pentagoni po përgatitet për mundësinë e rifillimit të luftimeve intensive, nëse jepet urdhri nga presidenti Trump.
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