Mes kryetarit të PD, Lulzim Basha dhe kryeministrit Edi Rama ka pasur edhe sot replika të ashpra në distancë.

Në Twitter, Basha iu përgjigj Ramës se do ta mposhtë atë, ndërsa do të shërojë Shqipërinë dhe do të ndihmojë familjet shqiptare.

“Bashkë do ta mposhtim Ramën, do të shërojmë Shqipërinë, do të ndihmojmë familjet shqiptare dhe ekonominë e do të sjellim shpresë të re për vendin”, shkruan Basha.

g.kosovari