Gjatë fundjavës, evropianët e jugut dolën në rrugë për të protestuar kundër turizmit masiv. Kjo është një skenë e njohur, por këtë herë demonstrata ishte ndryshe. Për herë të parë, grupe nga e gjithë Spanja, Italia dhe Portugalia dolën në rrugë për të protestuar në të njëjtën ditë. The Telegraph shkruan se kjo ishte protesta më e madhe e koordinuar anti-turizëm në histori.

Protestat u zhvilluan në Barcelonë, Palma de Mallorca, Ibiza, Malaga, San Sebastián, Lisbonë, Granada, Xhenova, Napoli, Palermo, Milano dhe Venecia. Disa javë më parë, mijëra njerëz dolën në rrugë edhe në Ishujt Kanarie. Duket sikur gjithçka po arrin kulmin. Por, nëse do të realizohej një dokumentar që do të kronikonte luftën evropiane kundër “turizmit të tepërt”, kjo nuk do të ishte skena kulmore.

Sipas mediave të huaja, për herë të parë francezët nuk do t’i bashkohen protestës. Francezëve u pëlqen të protestojnë. Nëse do të kishte një dëshirë mbarëkombëtare për t’u bashkuar me një demonstratë transkontinentale, mund të vini bast se do ta kishin bërë tashmë. Anthony Peregrine, eksperti i Francës në Telegraph Travel, sugjeron se një arsye mund të jetë lloji i turistëve me të cilët po merret Franca.

“Franca thjesht nuk tërheq aq shumë njerëz që, me shishe në dorë, shqetësojnë vendasit e mirë në orën 2:30 të mëngjesit. Sigurisht, ka sjellje të këqija në Riviera, por kryesisht nga milionerët dhe ata kanë një mënyrë për t’u kënaqur,” thotë ai.

Anna Richards, shkrimtare udhëtimesh me qendër në Lyon, shtoi: “Mendoj se mungesa e protestave kundër turizmit është për shkak se vetë francezët pushojnë shumë brenda vendit të tyre, kështu që industria e turizmit është e përgatitur për të përballuar një numër të madh vizitorësh. Gjithashtu, megjithëse ka pika të nxehta që vuajnë nga mbi-turizmi – vende si Étretat në Normandi, për shembull – njerëzit nuk dynden vetëm në një zonë të Francës. Atraksionet e saj janë të shumta dhe të shpërndara mirë.”

Disa nga protestat më të ashpra dhe më të zhurmshme kundër turizmit kanë qenë ato në ishuj, përkatësisht në Ishujt Kanarie dhe Balearik, gjë që ngre pyetjen: pse nuk janë bashkuar ishujt grekë pak më në lindje të Mesdheut?

Turistët do të bëhen shënjestër

Korrikun e kaluar, protestuesit në Barcelonë i spërkatën turistët me pistoleta uji — hera e parë e regjistruar ndonjëherë që turistët ishin “sulmuar” në këtë mënyrë. Në protestat e fundjavës së kaluar, pistoletat me ujë ishin përsëri të kudondodhura në qytet. Këto lodra plastike, mund të thuhet me të drejtë, po bëhen shpejt simbol i rezistencës në Evropën Jugore. Në një tjetër protestë, një tabelë shkruante:

“Kini kujdes nga meduzat e rrezikshme”.

Vendasit në fshatin Binibeca Vell të Menorkës vendosën të lidhnin me zinxhirë rrugët hyrëse për të penguar hyrjen e turistëve. Pati edhe pamjen mjaft komike të vendasve që ecnin përpara e mbrapa nëpër një kalim për këmbësorë në Galicia për të ndaluar turistët të hynin në plazh. Sa më gjatë që politikëbërësit i injorojnë mesazhet e këtyre grupeve, aq më krijuese do të bëhen veprimet e tyre.

Turistët britanikë nuk do të bojkotojnë Spanjën

Disa media kanë sugjeruar se pushuesit britanikë po bojkotojnë vendet e njohura të pushimeve në Spanjë. Rezervimet kanë rënë dhe hotelet po përballen me vështirësi.

“Është sugjeruar se një bojkot i Mallorkës po zhvillohet, me pushuesit britanikë në veçanti që thuhet se po largohen. Asgjë nuk mund të jetë më larg së vërtetës. Ishulli nuk ka qenë kurrë më i populluar,” thuhet në një deklaratë.

Joana Maria Estrany Vallespir, një zë kryesor në grupin e protestave SOS Banorët në Majorka, thotë: “Ajo që kemi parë është se situata është përkeqësuar në çdo nivel. Do të kemi 20 milionë vizitorë këtë vit. Sezoni turistik filloi më herët se kurrë më parë.”

Britanikët kanë udhëtuar drejt ishujve dhe plazheve spanjolle për pushime prej gjysmë shekulli tashmë. Për sa kohë që çmimet e paketave të pushimeve mbeten të ulëta, do të duhen më shumë se disa vendas të pakënaqur me pistoleta uji për ta thyer këtë zakon.

Një fjalë për Shqipërinë

Ku do të jetë fushëbeteja e radhës, duke parë pak më tej në të ardhmen? Dyshoj se, ndërsa pakënaqësia do të përhapet në Spanjë, Itali dhe Portugali (dhe ndoshta në Greqi dhe zona të tjera të Francës), përfundimisht do t’i shohim shqiptarët t’i bashkohen demonstratës.

Në vitin 2023, Shqipëria regjistroi 9.7 milionë vizitorë, 58.3% më shumë nga 6.1 milionë në vitin 2019. Kryeministri Edi Rama ka vendosur objektivin e tërheqjes së 30 milionë vizitorëve të huaj deri në vitin 2030.

Nëse arrihet ky numër, jeta në Shqipëri do të ndryshojë pa masë. Më shumë trafik, më pak hapësirë plazhi për vendasit, hotele të larta përgjatë bregdetit (të cilat tashmë po ndërtohen) dhe, më e rëndësishmja, ata mund të presin të shohin pronarë vendas që përfitojnë duke listuar pronat e tyre në faqe si Airbnb dhe Vrbo.

Ndërkohë që do të krijohen vende të reja pune dhe do të dalin disa “fitues” në industri, popullsia në përgjithësi do të pyesë veten se çfarë i ka ndodhur shtëpisë së tyre të bukur./The Telegraph