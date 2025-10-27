Shumica e shqiptarëve mendojnë se SPAK ka punuar mirë në këto tre vitet në drejtimin e Altin Dumanit, por nuk ka luftuar më mirë korrupsionin.
Në “Zërin e Shqiptarëve”, u publikuan këtë të hënë përgjigjet e sondazhit me temë drejtësinë, pyetja që iu drejtua shqiptarëve se si e ka drejtuar SPAK punën.
1313 qytetarë të anketuar në 12 qarqe të vendit, 44.2% e tyre mendojnë se SPAK ka goditur më shumë qeverinë, 35.7% mendojnë se ka vepruar pa dallime politike dhe 20.1% mendon se SPAK ka mbajtur anë politike. /abcnews
