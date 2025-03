Ukraina ra dakord me një propozim të SHBA-së për armëpushim 30-ditor, njoftoi Departamenti i Shtetit.

Ukraina pranoi propozimin e SHBA pas një takimi kyç midis zyrtarëve amerikanë dhe ukrainas në Arabinë Saudite, raporton Axios.

Një armëpushim, nëse zbatohet, do të ishte një përparim jashtëzakonisht i rëndësishëm diplomatik në luftën 3-vjeçare midis Rusisë dhe Ukrainës.

Por Kremlini nuk ka reaguar ende mbi propozimin e SHBA.

Shtetet e Bashkuara ranë dakord të heqin pezullimin e ndarjes së inteligjencës me Ukrainën dhe të rifillojnë dërgesat e armëve në vend, të cilat u ndaluan 10 ditë më parë.

I dërguari i Presidentit Trump Steve Witkoff pritet të vizitojë Moskën të enjten për të takuar presidentin rus Vladimir Putin dhe për të diskutuar propozimin e armëpushimit 30-ditor.

Waltz tha se do të flasë me homologun e tij rus në ditët e ardhshme, ndërsa Rubio do të takohet së shpejti me homologët e tij të G7 dhe do të diskutojë rrugën përpara.

Deklarata SHBA-Ukrainë thekson se armëpushimi ishte subjekt i marrëveshjes dhe mund të zgjatet përtej 30 ditëve “me marrëveshje reciproke” midis Kievit dhe Moskës.

“Shtetet e Bashkuara do t’i komunikojnë Rusisë se reciprociteti rus është çelësi për arritjen e paqes”, thuhet në deklaratë.

SHBA u angazhua gjithashtu për të ngritur propozimet e diskutuara me Ukrainën me rusët, ndërsa pala ukrainase “përsëriti se partnerët evropianë do të përfshihen në procesin e paqes”, thuhet në deklaratë.

Delegacioni i SHBA-së udhëhiqej nga Sekretari i Shtetit Marco Rubio dhe këshilltari i sigurisë kombëtare Mike Waltz.

Delegacioni ukrainas drejtohej nga shefi i kabinetit të Presidentit Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak. Morën pjesë gjithashtu ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes të Ukrainës.

Sipas deklaratës së përbashkët, SHBA dhe Ukraina ranë gjithashtu dakord të përfundojnë sa më shpejt të jetë e mundur “një marrëveshje gjithëpërfshirëse për zhvillimin e burimeve minerale kritike të Ukrainës”.

Nuk ishte menjëherë e qartë nëse kjo do të thotë se vendet do të nënshkruajnë marrëveshjen që tashmë është negociuar ose nëse do të ketë bisedime për një marrëveshje të ndryshuar.

Departamenti i Shtetit tha se të dy delegacionet ranë dakord të emëronin ekipet e tyre negociuese dhe të fillonin menjëherë bisedimet për një marrëveshje paqeje me Rusinë.