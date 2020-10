Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan ditën e sotme ka habitur me deklaratën e tij duke thënë se Ajzerbajzhani duhet që të vazhdojë të luftojë me Armeninë deri sa të marrë tokat e tij.

“Azerbajxhani ka çliruar tashmë një territor të gjerë. Shpresoj se do të vazhdojë luftimet derisa të gjitha tokat e tij në Karabak të lirohen,” tha Erdogan. Sipas mediave të huaja Erdogan tha më tej se Turqia do të vazhdojë ta mbështe Azerbajxhanin në të gjitha mënyrat e mundshme” dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë në të ardhmen.

Shpërthimi i krizave në rajonet e afërta me Turqinë, duke filluar nga Siria deri në Mesdhe dhe Kaukaz, tregon për përpjekjet për të mbajtur Turqinë nën rrethim, shtoi Erdoğan.

Përleshjet e fundit midis Azerbajxhanit dhe Armenisë filluan kur forcat armane të dielën në mëngjes kryen sulme të reja mbi pozita dhe vendbanime azerbajxhanase, ndërsa forcat azerbajxhanase iu kundërpërgjigjen sulmeve.

Më herët, në një intervistë me Globe dhe Mail, kryeministri armen Nikoll Pashinyan tha se dalja e Turqisë nga Kaukazi Jugor do të ishte një kusht i domosdoshëm për paqen në Karabak.

Në një tjetër intervistë me Le Figaro, Pashinyan tha se Jerevani ka prova se ushtria turke po kontrollonte operacionet ushtarake të Azerbajxhanit në Nagorno-Karabak dhe sugjeroi që Ankaraja të dëbohej nga Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë (OSBE).

Lufta midis Armenisë dhe Azerbajxhanit ka nisur që prej 5 ditësh, për rajonin e Nagorni-Karabak, ku deri tani janë shënuar 100 viktima. Të dyja vendet fajsojnë njëra-tjetrën për nxitje të konfliktit. Armenia ka akuzuar Turqinë që ka shkaktuar shpërthimin e një avioni armen ku ka vdekur piloti, por Turqia i ka mohuar këto akuza. Gjithashtu, Armenia ka thënë se nuk nuk ka nevojë për ndihmë të jashtme ushtarake.

g.kosovari