Ish-deputeti Lefter Maliqi, i ftuar në studion e “Off the Record” nga Andrea Danglli, në A2CNN, foli për një sabotim të mundshëm brenda Partisë Demokratike.
“Opozita duhet të jetë në punë në terren, në bazë. Pa bazën nuk fiton dot. Unë konkurrova në Kuçovë dhe jam akoma në procese gjyqësore. Edhe mund të më kenë sabotuar sepse lufta brenda llojit është kudo. Megjithëse nuk kishim asnjë pushtet vendor, punuam fort në përballje. Nëse ne përballemi fort, sigurisht që dalim fitues. Lefter Maliqi, edhe në Tiranë, pavarësisht se unë jam lidhur shpirtërisht me Beratin, këtë Manastirliun e palos. Por, unë nuk heq dorë kurrë nga Qarku i Beratit. Po them që çdo kandidat që do të nxjerrë Sali Berisha është i fituar ndaj Manastirliut po u organizuam siç duhet dhe po shmangëm luftën brenda llojit”, tha Maliqi.
Sipas tij, mandati i tretë në Berat u humb nga drejtimi politik në këtë qark.
“Ngul këmbë se duhet punë e madhe në bazë, duhet rifreskim. Kam thënë që duhet të ikin drejtuesit politikë që janë humbës, pavarësisht masakrës elektorale. Për shembull, mandatin e tretë në Berat nuk e kam humbur unë, por u humb nga drejtimi politik në Qarkun e Beratit. 3 mandate ishin të sigurta, nuk u punua siç duhet dhe nuk u morën. Pa masakër elektorale do merrnim 4 mandate, me masakër ishin të sigurta 3”.
