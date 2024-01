Analisti Arjan Curi, komenton se beteja tani në PD është mes Bashës dhe Argita Malltrezit, për të zotëruar partinë.

Sipas tij, kjo nuk është një betejë në distancë, por ballazi politikisht.

“Basha dhe Argita janë duke bërë betejë. Nuk është më betejë në distancë, por në politikë. Ekuacioni nuk bëhet se vdiq Berisha apo jo. Argita po projektohet për një të ardhme jo sot për nesër, sepsed familjet e mëdha politike ecin me dhjetravjeçarë. Në këtë pellg mes berishistëve apo bashistëve apo sido që ta ketë emrin, Argita Malltezi dhe Basha janë të vetmit kandidatë që do të konkurrojnë me njëri- tjetrin politikisht. Sot është 8 janar. 2 vjet nga grushti dhe sherri që pamë. Deputetë që ishin me Bashën sot janë me Berishën dhe anasjelltas. Ata aty s’janë budallenjë”, tha Curi.

/a.r