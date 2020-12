Kryeministri Edi Rama u shpreh sot se Shqipëria është sot vendi që në rajon ka numrin më të ulët të vdekjeve nga koronavirusi. Ai tha se vendi jonë falë masave që mori lë pas vendet e tjera në rajon.

“Sipas OBSH-së, në Shqipëri kanë humbur jetën mesatarisht 405 persona për një milion banorë. Në Bosnje dhe Maqedoni norma tre herë më e lartë, mbi 1200.

Në Mal të Zi është mbi një mijë dhe ne jemi në një nivel të pranueshëm dhe të arsyeshëm për të qenë të motivuar të vazhdojmë deri në fund së bashku për t’ia dalë pa plagë katastrofike edhe pse cdo jetë e humbur është tejet e dhimbshme Sot që flasim jemi vendi me numrin më të ulët të fataliteteve në rajonin tonë” tha Rama.

Kreu i qeverisë deklaroi se përsa i përket menaxhimit të sistemit në vetëvete, flasin vetë faktet. Vlen të ngrihet një krahasim ndihmës mes ku ishim dhe ku jemi me strukturën spitalore. rama deklaroi se imagjinoni sikur kjo goditje të na kishte gjetur me infrastrukturën spitalore të 7 viteve më parë.

“Ne sot jemi në kushtet kur infrastruktura është po njësoj si në vendet e tjera përsa i përket vijës së zjarrit. Kemi kapacitete deri në 1600 shtretër shtesë. Kemi 4 spitale të specializuara për koronavirusin. Do të kemi 400 mijë teste të shpejta që do vijnë në Shqipëri. Kemi të mbuluar skemën e rimbursimit të paketës bazë të barnave për trajtimin e COVID-19 për pacientët që trajtohen në shtëpi. Kemi garantuar një vaksinim të qëndrueshëm për gripin sezonal. Prej ditës së parë paguajmë 1000 euro plus çdo muaj mjekët. 30 mln euro janë vendosur në dispozicion për fuqizimin e kësaj vije“, tha Rama.

g.kosovari