Sot është takimi i ish-kryeministrit Sali Berisha me demokratët e Elbasanit. Para se të nisë foltorja në shesh shihen mbështetës të shumtë të ish-kryeministrit Berisha, mes tyre dhe emra të njohur si Luciano Boci.

Demokratët e Elbasanit shprehen se Basha duhet të ikë pasi i gënjeu gjatë gjithë kohës në krye të PD-së dhe se Berisha po vjen për ta rikthyer PD-në në pushtet.

Gjithashtu Berishës i është bashkuar edhe sekretari i PD-së, Blendi Himci i cili për mikrofonin e “Fax Neës” është pro hapjes së Partisë Demokratike.

“Arsyet janë të shumta, nuk u bë analizë për humbjen. E dyta vazhdojmë të mbetemi të mbyllur ndërsa partia demokratike duhet të ishte e hapur për arsye se nuk është respektuar statuti i PD. Unë nuk kam asgjë personale me kryetarin Basha me mënyrën si bëri fushatë, me mënyrën si përfunduan në opozitë, po këto janë qëndrimet e mia për të cilat unë kam rezerva.

Nuk kam inate personale as mllefe por do ti shikoja gjithmonë në fokus të një situate e cila kërkon në moment për ta rihapur Partinë Demokraike. Votat janë rritur por vazhdojmë të jemi në opozitë, kjo provon se nuk jemi aty ku duhet”, u shpreh Blendi Himci./m.j