“Mua nuk më trembin protestat, mua më trembin ëndrrat që nuk realizohen” kështu e nis reagimin e tij biznesmeni shqiptar Gjergj Luca.
Nëpërmjet një video-mesazhi të publikuar në rrjet, Luca vë theksin te investimet amerikane që pritet t’i hapin shumë dyer Shqipërisë, ndërkohë që disa prej qytetarëve nuk po dakordësohen për këtë gjë. Biznesmeni Luca kërkon që shqiptarët të mos ndalojnë një nga projektet që do të ndryshojë të ardhmen e vendit dhe popullit shqiptar.
Reagimi i plotë i Gjergj Lucës
Po bëj një reagim me ju protestues, sigurisht me të drejtat e mia dhe të punës sime. Të gjithë e mbani mend këtë vend e këtë rrugë ku nuk ka pasur absolutisht asnjë pikë ku të ndaloje dhe t’u freskoje. Sot është gjithë ky lulëzim i mbushur plot me shqiptarë e elbasanllinj e turistë.
Këtu ka pasur makina me katër kate, të mbaruar të shkatërruar, në një vend që e kishte mbuluar kanceri, e sot luajnë fëmijët. Këtu ka qenë magazina. Sot na vizitojnë 3-4 mijë klientë në fundjavë, 10-12 ,mijë lekë është çmimi mesatar për të ngrënë pastaj kjo varet sipas xhepit. Gjithë ky rresht i rrumbullakët është bërë burim jete, burim profesionesh, burim force, burim të ardhurash që kanë xhiruar me mijëra njerëz për të çuar bukë te shtëpia e për të marrë profesione.
A ka kinema tjetër Elbasani përveç kësaj “Kinostudio Shqipëria Dje”. Përballë kinemasë kemi vendosur sfilatën e kooperativës që ju të shikoni të gjithë fantazinë e detit me të gjitha llojet e produktet që ne bëjmë.
Kurthin këtu mu në mes të Rozafës, e kemi sjellë detin (pishinën) që të mbajmë turistët mos tí lëshojmë. Këtu kemi ruajtur historinë. I gjithë muri i vjetër është ruajtur dhe është vendosur muri i ri pa prekur strukturën fare. Kemi ndërruar dheun e tokës e këtu janë mbjellë mbi 1400 rrënjë ulliri.
Nëse ka një njeri nga biznesi që ka protestuar që në 1997 e deri më sot, përditë, kundër administratës së Berishës, Nanos e këtij tjetrit që e kam njeri të shenjtë.
Ore të nderuar, unë nuk kam frikë të them të vërtetën sepse e vërteta ime del nga puna. Ju duhet të bëni një hesap kur Luca, gjenerata e parë pas tranzicionit, kam arritur të bëj një gjë modeste por shumë inspiruese.
Po ata investitorët që vijnë me 4-5 breza, çfarë janë të zotë të bëjnë në Shqipëri? Që të sjellin ato brand-e miliardëshe për t’u specializuar ne, për të punuar fëmijët tonë, që fëmijët tonë të konkurrojnë në botë.
Ne kërkojmë që Shqipëria të jetë e hapur. Çfarë kërkoni? Kërkoni që Shqipëria ta mbyllni?! Kërkoni që të kthehemi te xhaxhi? Është turpi i të gjithëve ne se pse e humbën këtë mundësi.
Kujdes me fokusin!
“This is my dream” kjo miqtë e mi protestues është ëndrra ime e vogël që po e shpërndaj në të gjithë Shqipërinë.
Uroj të keni dhe ju ëndërr për Shqipërinë tonë!
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