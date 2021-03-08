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LSI publikon kandidatët për zgjedhjet e 25 prillit!

Java News by Java News
08/03/2021 23:48
Tre administratorë vendorë të LSI kalojnë me PS
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Zbardhen emrat e kandidatëve për deputetë të LSI-së. Gazetari Osman Stafa ka siguruar për “BalkanWeb” listat që do të garojë më 25 prill. Ajo çka bie në sy është fakti se kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi garon në 3 qarqe, Tiranë, Elbasan dhe Fier.

Mësohet se LSI i ka dorëzuar listat e saj pranë KQZ-së, siç edhe e përcakton edhe rregullorja, duke respektuar afatin.

Siç shihet edhe nga listat, LSI ka tejkaluar kuotën gjinore për përfaqësimin e grave në këto lista, ndërsa kandidatët janë të profesioneve të ndryshme.

Fieri

1-MONIKA KRYEMADHI

2-KEJDI MEHMETAJ

3-KLAJDI BOGDANAJ

4-ARBEN ÇUKO

5-ALMA MALIA

6-ARDIAN ALUSHI

7-SARIOLA JANKO

8-JUARD MYFTARAJ

9-KRISTIAN KINA

10-LUISIDA MUHO

11-ETNOR KRAKULLI

12-RENATO BASHOLLI

13-BLERTA PROGONATI

14-EMILJANO BRAKA

15-MARINGLEN SHEHAJ

16-MIGENA IDRIZAJ

17-SOTIR ZARKA

18-BESMIR GROPA

ELBASAN
1-MONIKA KRYEMADHI

2-ALTIN TOSKA

3-ERMIR GJINISHI

4-VLADIMIR MUKA

5-SOKOL SKURA

6-MIRANDA RIRA

7- MIMOZA TRIMI

8- KLAUDIA KRASNIKA

9-DYLBER DERVISHI

10-SINDI LALOSHI

11-ARTUR TOPI

12-FRANKO HAKILJA

13-MARSIDA SHEHU

14-SAIMIR KUMRIA

15-EMIRJAN MEKSHI

TIRANA
1-MONIKA KRYEMADHI

2-ERISA XHIXHO

3-PETRIT VASILI

4-KLAJDA GJOSHA

5-PËRPARIM SPAHIU

6-EDMOND HAXHINASTO

7-FLOIDA KËRPAÇI

8-NORA MALAJ

9-KLEVI POJANA

10-SILVA CAKA

11-BESNIK JAKAJ

12-ALDI FUSHA

13-ERIONA BIXHA

14-FAIK BASHA

15-BLERDI LIÇAJ

16-PETRIT BARA

17-VIRON BEZHANI

18-ESMERALDA DEMIRAJ

19-ARBEN MUÇAJ

20-SOKOL PONARI

21-ELONA DHIMA

22-ETION JOKA

23-LEMI MUÇAJ

24-MELISA CAHANI

25-VOJO BREGU

26-AGRON KARAJ

27-SARA KAU

28-ARDIAN HASALAMI

29-DENIS HIDRI

30-IVA ÇARÇIU

31-ERALD KAJA

32-KLODIAN DOKA

33-NIKOLETA PETI

34-ALERT ZHURDA

35-ARBEN RROKO

36-BRISIDA SHEHAJ

Durresi

1-ELONA ADIL GURI

2-BAHRI FEHMI SHAQIRI

3-ENON XHEVDET KARAPICI

4-SHEMSI SELIM PREMÇI

5-KONTJANA VASIL KUÇI

6-HYSNI SABRI CACA

7-BUJAR FILO DHIMA

8-REXHINA MËHILL LEKA

9-GAZMIR FIQIRI TAHIRI

10-RAMAZAN HALIL TOPUZI

11-BERINDA RIFAT BULKU

12-ERALDO FAIK LUKU

13-DURIM MUHAREM HOÇJA

14-DANJELA SHEFQET TEMA

15-ARTUR ISMAIL BAKU

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