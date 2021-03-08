LSI publikon kandidatët për zgjedhjet e 25 prillit!

Zbardhen emrat e kandidatëve për deputetë të LSI-së. Gazetari Osman Stafa ka siguruar për “BalkanWeb” listat që do të garojë më 25 prill. Ajo çka bie në sy është fakti se kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi garon në 3 qarqe, Tiranë, Elbasan dhe Fier.
Mësohet se LSI i ka dorëzuar listat e saj pranë KQZ-së, siç edhe e përcakton edhe rregullorja, duke respektuar afatin.
Siç shihet edhe nga listat, LSI ka tejkaluar kuotën gjinore për përfaqësimin e grave në këto lista, ndërsa kandidatët janë të profesioneve të ndryshme.
Fieri
1-MONIKA KRYEMADHI
2-KEJDI MEHMETAJ
3-KLAJDI BOGDANAJ
4-ARBEN ÇUKO
5-ALMA MALIA
6-ARDIAN ALUSHI
7-SARIOLA JANKO
8-JUARD MYFTARAJ
9-KRISTIAN KINA
10-LUISIDA MUHO
11-ETNOR KRAKULLI
12-RENATO BASHOLLI
13-BLERTA PROGONATI
14-EMILJANO BRAKA
15-MARINGLEN SHEHAJ
16-MIGENA IDRIZAJ
17-SOTIR ZARKA
18-BESMIR GROPA
ELBASAN
1-MONIKA KRYEMADHI
2-ALTIN TOSKA
3-ERMIR GJINISHI
4-VLADIMIR MUKA
5-SOKOL SKURA
6-MIRANDA RIRA
7- MIMOZA TRIMI
8- KLAUDIA KRASNIKA
9-DYLBER DERVISHI
10-SINDI LALOSHI
11-ARTUR TOPI
12-FRANKO HAKILJA
13-MARSIDA SHEHU
14-SAIMIR KUMRIA
15-EMIRJAN MEKSHI
TIRANA
1-MONIKA KRYEMADHI
2-ERISA XHIXHO
3-PETRIT VASILI
4-KLAJDA GJOSHA
5-PËRPARIM SPAHIU
6-EDMOND HAXHINASTO
7-FLOIDA KËRPAÇI
8-NORA MALAJ
9-KLEVI POJANA
10-SILVA CAKA
11-BESNIK JAKAJ
12-ALDI FUSHA
13-ERIONA BIXHA
14-FAIK BASHA
15-BLERDI LIÇAJ
16-PETRIT BARA
17-VIRON BEZHANI
18-ESMERALDA DEMIRAJ
19-ARBEN MUÇAJ
20-SOKOL PONARI
21-ELONA DHIMA
22-ETION JOKA
23-LEMI MUÇAJ
24-MELISA CAHANI
25-VOJO BREGU
26-AGRON KARAJ
27-SARA KAU
28-ARDIAN HASALAMI
29-DENIS HIDRI
30-IVA ÇARÇIU
31-ERALD KAJA
32-KLODIAN DOKA
33-NIKOLETA PETI
34-ALERT ZHURDA
35-ARBEN RROKO
36-BRISIDA SHEHAJ
Durresi
1-ELONA ADIL GURI
2-BAHRI FEHMI SHAQIRI
3-ENON XHEVDET KARAPICI
4-SHEMSI SELIM PREMÇI
5-KONTJANA VASIL KUÇI
6-HYSNI SABRI CACA
7-BUJAR FILO DHIMA
8-REXHINA MËHILL LEKA
9-GAZMIR FIQIRI TAHIRI
10-RAMAZAN HALIL TOPUZI
11-BERINDA RIFAT BULKU
12-ERALDO FAIK LUKU
13-DURIM MUHAREM HOÇJA
14-DANJELA SHEFQET TEMA
15-ARTUR ISMAIL BAKU
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