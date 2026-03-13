Qindra qytetarë në Lezhë u mblodhën për të ndezur qirinj dhe për të vendosur lule në kujtim të 25-vjeçares Xhuana Nikollaj.
Mes dhimbjes, lotëve dhe heshtjes së thellë, të pranishmit nderuan jetën e një vajze të re që u shua tragjikisht, ndërsa pranë fotografisë së saj u panë buqeta lulesh dhe qirinj të ndezur që simbolizonin dhimbjen, por edhe solidaritetin me familjen e saj.
Të afërm, qytetarë dhe përfaqësues institucionesh qëndruan së bashku për disa momente reflektimi, duke kujtuar një jetë të ndërprerë shumë herët dhe duke ngritur zërin kundër dhunës që vazhdon të prekë gra dhe vajza në Shqipëri.
Atmosfera e homazheve ishte e mbushur me emocione të forta, ndërsa shumë prej të pranishmëve e përjetuan këtë moment si një thirrje për ndërgjegjësim dhe reagim më të fortë shoqëror.
Ngjarja tragjike ndodhi vetëm pak ditë pas Ditës Ndërkombëtare të Gruas, një datë që simbolizon të drejtat dhe dinjitetin e grave, duke e bërë këtë humbje edhe më të dhimbshme dhe duke rikthyer në vëmendje plagën e dhunës ndaj grave.
Homazhet në qendër të Lezhës u kthyen kështu jo vetëm në një moment kujtimi për Xhuanën, por edhe në një apel të fortë për më shumë mbrojtje, drejtësi dhe mbështetje për çdo grua që përballet me dhunë.
