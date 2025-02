Livia ka përlotur me rrëfimin emocionues dhe më pas takimin e parë me të atin, plot 22 vite pasi dyshja nuk kishin pasur asnjëlloj kontakti me njëri-tjetrin.

Takimi i fundit mes tyre është realizuar në moshë të hershme, kur ajo ishte thjesht 6-vjeç dhe një vizitë një javorshe në shtëpinë e babit dhe gjyshes ka përfunduar në vetëm dy ditë kohë, pasi si fëmijë i lidhur shumë me të ëmën, ajo vetëm qante. Mirëpo, sot babai i saj Tonini erdhi në Big Brother përmes një lidhje skype nga Bresha, për t’i thënë të bijës se është krenar me të dhe se ajo duhet të vazhdojë me kokën lart.

Të përlotur, ata e mbyllën komunikimin emocionues duke premtuar se do të takohen pas daljes nga Big Brother Vip.

Babai i Livias: Mirëmbrëma Ledion…

Livia: Është ai zëri…. zëri që kisha në vesh.

Babai i Livias i përlotur: Po zëri që ke pasur në vesh, e ke rregjistruar në mendje dhe të ka munguar për vite e vite.

Livia që qan me ngashërim: Sa theksin e bukur e ke bab. Si je?

Babai: Jam mirë, si je ti?

Livia: Jam shumë mirë… jam duke u dridhur, por do doja të të thoja shumë gjëra.

Babai: Mos u dridh. Është një gjë e jashtëzakonshme për mua që nuk të kam parë më që fëmijë. Është një plagë e madhe për një baba që nuk sheh fëmijën e vetë, pavarësisht se këtu nuk është vendi të diskutojmë shumë gjëra, pasi nuk dua të të lëndoj ty dhe askënd. Të falënderosh mamin që të ka mbajtur, ose anasjelltas… këto janë zgjedhjet e jetës. Ka raste që fëmija gëzohet, që hidhërohet. Jeta kështu është.

Livia: Kam takuar gjyshen para se me ardhur këtu.

Babai: Më ka thënë.

Livia: A je krenar për mua?

Babai: Krenar jam! Mbaje kokën lart dhe ec përpara, nderoje babin… Herën e fundit që ke ardh me mua për 10 ditë, ka qenë edhe halla, ti mbase s’e mban mend, edhe u mërzite. Ishte e pamundur që unë të të mbaja aty, se të shkulësh një fëmijë prej nëne, nuk është e lehtë. Shpresoj që një ditë të gjesh një partner dhe të kalosh një jetë të lumtur, të mos vuash se ke vuajtur fëmijë.