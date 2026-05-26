Në emisionin “Trialog” në RTSH, analisti Lorenc Vangjeli komentoi procesin e integrimit europian të Shqipërisë, duke e cilësuar çdo përparim si një moment pozitiv për vendin.
Ai u ndal te deklarata e kryeministrit, duke e interpretuar si një sinjal realist se procesi i integrimit “nuk është fundi, por fillimi i fundit”, pra një fazë e re dhe jo përmbyllje e menjëhershme.
Në përfundim, Vangjeli theksoi se lidhja më e fortë e Shqipërisë me Europën sot mund të jetë diaspora shqiptare në vendet perëndimore, të cilën ai e cilësoi si një “urë” të rëndësishme që mund ta afrojë vendin më shumë me BE-në.
“Çdo mundësi, çdo sukses, çdo arritje e dukshme për shqiptarët është një moment i artë për të duartrokitur. Më bëri habi një fjalë e kryeministrit kur shpjegoi me realizëm kur tha që ky nuk është fundi i procesit përkundrazi është fillimi i fundit.
Kur Evropa ishte e etur për zgjerim, kishte rënë Muri i Berlinit dukej se nuk kishte më armiq dhe histori për të shkruar, Shqipëria çuditërisht ishte shumë afër të bërit jo vetëm anëtar i BE-së, e humbëm atë tren më pas në 2003 me samitin e famshëm të Selanikut ndryshoi dhe Evropa, nga etja për zgjerim u shndërruar në një derë gjithmonë e më të mbyllur. Kësaj radhe, për arsye që nuk varen shumë nga Shqipëria duket që po i afrohemi edhe një herë këtij pragu.
Kam përshtypjen se e vetmja gjë evropiane që kemi ne është ajo 1/3 e qytetarëve shqiptarë me dhe pa të drejtë vote të cilat ndodhen në perëndim dhe ndoshta është çengeli që do të na afrojë më shumë me Evropën”, tha ai.
Leave a Reply