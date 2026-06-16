Analisti Lorenc Vangjeli deklaroi në emisionin “Trialog” të Alba Alishanit në RTSH1 se protesta mori atë dimension sa nxori jashtë loje edhe opozitën zyrtare të vendit.
Ai vlerëson se protesta e fundit ka sjellë një risi të padiskutueshme, duke krijuar një raport krejt të ri midis pushtetit dhe opozitës.
“Ka një risi të padiskutueshme kjo protestë. E pandodhur më parë në këto rrethana dhe në këtë lloj situate në Shqipëri. Është stabilizimi i një raporti krejt tjetër”, tha Vangjeli.
Sipas tij, protesta ka dëshmuar distancën e jashtëzakonshme që ekziston midis pushtetit dhe opozitës – qoftë kjo opozita zyrtare apo ajo reale në shoqëri.
“Ky raport shpjegon dy të vërteta. E para, përkundër asaj që thoshin, që Rama i ka të gjitha pushtetet, është tërësisht i fortë, asgjë nuk ka çfarë i bën. Kjo tregoi se pushteti i tij është ngritur mbi themele që janë të cenueshme. Miqtë e shndërruar në armiq, mercenarët e thirrur, u dëshmua se çfarë vlere kishin. Njësoj si vlera e një ushtrie në ditën e betejës kuptohet se çfarë peshe ka”, theksoi Vangjeli.
Ai shton se protesta ekspozoi krizën e thellë të përfaqësimit brenda opozitës zyrtare.
“Protesta e bëri më të qartë për masën dramatike se sa herë është më e madhe është opozita e këtij vendi, sesa opozita e përfaqësuar nga flamuri zyrtar i opozitës, se me çfarë shpejtësie e flaku opozitën zyrtare të këtij vendi”.
Vangjeli nënvizoi se protesta ka qenë “lakmuesi” që tregoi qartë të vërtetën mbi realitetin politik në vend.
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