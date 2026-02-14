Prestigjiozja e udhëtimeve “Lonely Planet”, në artikullin e radhës dedikuar Shqipërisë, rendit në mënyrë të detajuar se kur është periudha më e mirë për të vizituar vendin tonë.
Në brendësi të artikullit shkruhet se Shqipëria ka qenë një nga destinacionet më të përfolura vitet e fundit dhe nuk ka asnjë arsye për të menduar se kjo do të ndryshojë. Vendi ballkanik ka plazhe të bukura me ujëra të kristalta, qytete të trashëgimisë së UNESCO-s të ndërthurura me rrugica magjepsëse dhe shumë më tepër.
Shumica e udhëtarëve e vizitojnë Shqipërinë në sezonin më të kërkuar të verës, nga qershori deri në gusht, kur moti është ideal për plazh dhe malet janë pa dëborë. “Lonely Planet” sugjeron se kjo është periudha e shkëlqyer për ta vizituar Shqipërinë, pavarësisht se ka shumë fluks turistësh.
Prestigjiozja e udhëtimeve shkruan se periudha ideale për të udhëtuar në Shqipëri është gjatë sezonit të mesëm, në pranverë dhe vjeshtë, me më pak turma dhe temperatura relativisht të ngrohta.
Sipas “Lonely Planet”, Riviera Shqiptare në jug të vendit është quajtur “Maldivet e Evropës”, një reputacion që ka kuptim kur mendoni për ujin e kaltër pranë bregdetit dhe përreth Ksamilit. Për t’i shpëtuar fluksit me vizitorë, merrni me qira një makinë dhe vizitoni zonat e plazhit nga Borshi deri në Gjipe. Gjithashtu mund të bëni ture me varka nga Himara në plazhe të izoluara ku mund të jeni vetëm ju dhe deti i hapur, shkruan “Lonely Planet”.
Ndërsa për të gjitha ata që duan ta vizitojnë Shqipërinë gjatë dimrit, Tirana mbetet një nga atraksionet kryesore, por edhe qyteti verior Shkodra me festivalin e karnavaleve.
Në përmbyllje të artikullit për Shqipërinë, prestigjiozja “Lonely Planet” shkruan se, sa i përket periudhës së vjeshtës, mund të vizitoni Parkun Kombëtar të Thethit, një atraksion shumë i preferuar.
