Lokomotiva e parë hibride me qeliza të karburantit të hidrogjenit e zhvilluar në Kinë doli nga fabrika e “CRRC Datong”, në qytetin Datong në provincën veriore Shanxi. Lokomotiva është krijuar për të funksionuar me një shpejtësi prej 80 kilometra në orë, me 700 kilovat energji të vazhdueshme për një kohëzgjatje prej 24.5 orësh, shkruan “Xinhua”. Ngarkesa maksimale e saj i tejkalon 5000 tonë.

“Lokomotiva kombinon një sistem të qelizave të karburantit hidrogjen dhe një bateri litiumi me fuqi të lartë”, -tha Zhai Wanming, anëtar i Akademisë kineze të Shkencave, duke shpjeguar se në krahasim me karburantin tradicional dhe lokomotivat elektrike, motorët hidrogjen të lokomotivave me motor hibrid nuk janë vetëm më të sigurt dhe më të gjelbër, por edhe më të qetë, më të lirë dhe më të lehtë për t’u mirëmbajtur.

Zhao Mingyuan, kryeinxhinier i CRRC Datong, shpjegoi se performanca e produktit është konkurruese në tregun ndërkombëtar. Projektimi modular i lokomotivës jep fleksibilitet për të përdorur nivele të ndryshme të energjisë dhe mënyrat e energjisë për të përmbushur kërkesat e klientëve në shumë aplikacione, të tilla si funksionimi në tunele dhe miniera.