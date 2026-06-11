Mesfushori i Paris Saint-Germain, Warren Zaire-Emery, i është bashkuar skuadrës së Francës për Kupën e Botës dhe udhëtoi me ekipin e Didier Deschamps për në Boston, ku ekipi do të qëndrojë në hotelin luksoz “Four Seasons”, shkruajnë mediat e huaja.
I vendosur në zemër të qytetit, hoteli ofron ambiente të shkëlqyera, duke përfshirë pishina, një restorant, një bar dhe një oborr privat.
Megjithatë, ekziston një pjesë e vendit ku Zaire-Emery mund të mos jetë në gjendje të hyjë.
Sipas ligjit të Masaçusetsit, kushdo nën moshën 21 vjeç ndalohet të hyjë në lokalet ku pihet alkool dhe nuk shërben ushqim, edhe nëse shoqërohet nga një i rritur dhe pavarësisht nëse ka ndërmend të konsumojë alkool.
Zaire-Emery, i cili festoi ditëlindjen e tij të 20-të në mars, është anëtari më i ri i skuadrës së Francës në Kupën e Botës dhe i vetmi lojtar i prekur nga kufizimi.
Franca e fillon fushatën e saj në Kupën e Botës më 16 qershor kur do të përballet me Senegalin, me Zaire-Emery që shpreson të luajë një rol kyç në planet e Deschamps.
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